Erstes Turnier der Sparkassen-Grundschulliga steht an

Herzberg. Die Handball-AGs von sechs Grundschulen des Altkreises treffen sich am Freitag in der Herzberger Mahntehalle zu ihrem ersten Turnier.

Die Grundschüler wollen beim Turnier zeigen, was sie in den AGs gelernt haben.

Seit diesem Schuljahr bietet der Handballverein HSG Oha Handball-AGs in den Grundschulen des Altkreises Osterode an. Am Ende des Premierenjahres findet nun das erste Turnier der Sparkassen-Grundschulliga statt. Am Freitag sind sechs Schulen in der Mahntehalle im Einsatz und zeigen, was sie im ersten Jahr bereits alles gelernt haben.

Zunächst startet das Turnier mit einer Begrüßung und einem anschließenden Erklärvideo zum Minihandball. Um 8.45 Uhr fällt dann der Startschuss. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. In der Gruppe A treffen die Grundschulen Hattorf, Bad Sachsa und Röddenberg aufeinander, in der Gruppe B sind es die Grundschulen Lasfelde, Jacobitor und Sösetal.

Die Spielzeit in den Gruppenspielen beträgt 15 Minuten, in den darauffolgenden Platzierungsspielen werden 20 Minuten gespielt. In den Platzierungsspielen treffen die Erstplatzierten, Zweitplatzierten und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen aufeinander.

