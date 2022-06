Finnian Lutze kehrt zum Northeimer HC zurück

Der Handball-Drittligist Northeimer HC hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der neue Mann auf der Rückraum-Mitte ist dabei ein alter Bekannter. Mit Finnian Lutze kehrt ein 21-jähriger, klassischer und gut ausgebildeter Spielmacher zum NHC zurück.

Lutze verbrachte bereits seine erste Seniorensaison 2018/19 im Trikot der Northeimer, ehe es ihn die vergangenen drei Jahre ausbildungsbedingt nach Südhessen verschlug. Er studierte in Wiesbaden an der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit und spielte in dieser Zeit beim DJK SF Budenheim, zuletzt ebenfalls in der 3. Liga.

Nun zieht es ihn berufsbedingt nach Nordhessen. Da der Kontakt zum NHC nie abgerissen war, lag e nah, in intensivere Gespräche einzusteigen. Man wurde sich schnell einig und Lutze sagte gleich für die nächsten drei Jahre zu. Sein Ziel ist es, in der kommenden Drittliga-Saison so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen.