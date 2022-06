Jean-Luc Doudou (l.) und der VfB Südharz haben in der laufenden Pokalsaison schon einige große Namen aus dem Weg geräumt – hier den 1. SC Göttingen 05 II.

Nesselröden. Am Samstag trifft der VfB Südharz in Nesselröden auf den SC Rosdorf. Erinnerungen an 2018 werden wach. Das Frauenfinale muss hingegen ausfallen.