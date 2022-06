Diesmal ist die BG Göttingen Gastgeber beim Kerlgesund-Tag

Göttingen. Auch in diesem Jahr findet wieder in Südniedersachsen ein Kerlgesund-Tag statt. Diesmal ist am 25. Juni die BG Göttingen der Gastgeber.

Auch in diesem Jahr findet wieder der Kerlgesund-Tag statt, erstmals ist die BG Göttingen der Veranstalter. In Kooperation mit der BKK24 und der Sportregion Südniedersachsen richtet sich dieser Sporttag am Samstag, 25. Juni, an interessierte Männer, die sich fit halten und neue Sportarten ausprobieren möchten. Dabei spielt das Alter keine Rolle. Der Sporttag startet um 10.30 Uhr in den FKG-Sporthallen mit einem Vortrag von Lennart Stechmann. Er ist ehemaliger Bundesliga-Basketballer und referiert über das Thema „Gesünder und aktiver leben – Was können wir vom Profisport lernen?“

Nach einem kleinem Mittagssnack geht es in zwei aktive Workshop-Phasen weiter. Dort können die Männer sowohl in der BG etablierte Sportarten wie Basketball oder Ultimate Frisbee, als auch gesundheitssportliche Angebote wie Rückenfit oder Aquajogging ausprobieren. Das Programm komplettieren trendige Sportarten wie Spike oder Bouncerball. Für die Teilnahmegebühr von zehn Euro bekommen die Teilnehmer abschließend noch lecker Gegrilltes.

Anmeldungen sind noch bis 19. Juni unter www.bg74.de/kerlgesund möglich.