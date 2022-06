Die Herren 30 des TV Sösetal-Förste marschieren

Am vergangenen Wochenende waren sowohl im Jugend-, als auch im Erwachsenenbereich mehrere Tennis-Mannschaften des TV Sösetal-Förste im Einsatz. Die Ergebnisse waren mal erfreulich, mal unglücklich.

Die Juniorinnen U10 verloren ihr Auswärtsspiel gegen den TC GW Herzberg mit 0:3. Luca Fiebrich unterlag hier trotz guter Leistung denkbar knapp mit 6:7 und 6:7. Die Junioren U10 traten zu Hause zum Derby gegen den TC RW Osterode an. Jacob Betge spielte ein sehr gutes Match und gewann deutlich. Insgesamt musste sich die Mannschaft des TVS aber dennoch mit 1:2 geschlagen geben.

Im Erwachsenenbereich mussten die Damen eine deutliche 0:6-Niederlage gegen den Hildesheimer TV hinnehmen. Einzig Jale Kniepen konnte ihrer Gegnerin lange Paroli bieten, unterlag letztlich aber dennoch im Match-Tiebreak. Dagegen konnten die Damen 50 beim SC Salzgitter einen ungefährdeten Auswärtssieg einfahren.

Regina Greger, Annette Fahlbusch und Birgit Zettier siegten nach tollen Leistungen deutlich. Christel Pülm musste in ihrer Partie in den Match-Tiebreak, bewies hier aber Nervenstärke und machte mit dem Sieg die uneinholbare 4:0 Führung perfekt. Auch in den anschließenden Doppeln ließen Greger/Fahlbusch und Pülm/Carola Rosenthal nichts anbrennen und sorgten für den 6:0-Endstand. Mit diesem Sieg sind die Damen 50 aktuell ungeschlagen Tabellenzweiter und punktgleich mit dem TC RW Osterode.

Vierter Sieg im vierten Spiel

Den vierten Sieg im vierten Punktspiel sicherten sich die Herren 30 zu Hause gegen den SV RW Lucklum-Erkerode. Dorian Niesel, Daniel Gross und Sascha Peter überzeugten in ihren Einzeln. Gerade Peter ließ seinem Gegner mit einem 6:0, 6:0 keine Chance. Gerrit Riban hatte mehr zu kämpfen, kam nach Satzrückstand und 1:3 im zweiten Satz aber stark zurück und gewann knapp im Match-Tiebreak. Im Doppel knüpften Niesel/Gross und Riban/Peter an die bisherigen Doppelleistungen an, machten so den 6:0-Heimsieg perfekt und bauten ihre Tabellenführung aus.

Ein 3:3 Unentschieden erkämpften sich die Herren 30 II gegen den SV GW Elliehausen. Matthias Falk und Jan Oleyniczak zeigten starkes Tennis und siegten glatt in zwei Sätzen. Den dritten Punkt sicherten sich Falk/Oleyniczak anschließend gemeinsam im Doppel. Auch ein Sieg wäre möglich gewesen, wenn die Mannschaft des TVS nicht ersatzgeschwächt nur zu dritt angetreten wäre.

Äußerst spannend ging es bei den Herren 60 zu, die den Hardegser TC zu Gast hatten. Jürgen Herr und Werner Binner starteten stark, mussten nach gewonnenen ersten Sätzen allerdings in den entscheidenden Match-Tiebreak. Hier kämpften beide bis zum Schluss, mussten sich aber jeweils mit 8:10 geschlagen geben. Da auch die restlichen Einzel verloren gingen und es 0:4 stand, blieb in den Doppeln nur Ergebnis-Kosmetik. Dies gelang Herr/Reinhard Jorgowski, die sich in einer spannenden und hochklassigen Partie mit 10:8 im Match-Tiebreak durchsetzten. Herbert Greger/Gerd Beckert gewannen sogar glatt in zwei Sätzen.