Der Dauerkartenverkauf bei der BG Göttingen hat begonnen

Göttingen. Da die Frankfurt Skyliners eine Wildcard erhalten, wird es auch in der Saison 2022/23 wieder 17 Heimspiele in der Basketball-Bundesliga geben.

Nach einer der erfolgreichsten Spielzeiten seit dem Wiederaufstieg hat sich das Team der BG Göttingen im Mai in die Sommerpause verabschiedet. In der Geschäftsstelle des Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2022/23 allerdings schon auf Hochtouren. Auch die Veilchen-Fans können sich jetzt schon auf die neue Spielzeit freuen, die Anfang Oktober startet – zumal inzwischen klar ist, dass wieder 18 Mannschaften in der Bundesliga vertreten sind.

Der sportliche Absteiger Frankfurt Skyliners wird das Teilnehmerfeld in der BBL per Wildcard komplettieren. Zu diesem Ergebnis kamen die Clubvertreter der Arbeitsgemeinschaft Basketball Bundesliga. Unmittelbar im Anschluss hat die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH diesen Beschluss auch einstimmig bestätigt. Vor der Vergabe des freien Teilnehmerplatzes hatten sich Vertreter der Skyliners den Vereinsverantwortlichen und der Liga-Spitze präsentiert. Da die Frankfurter der einzige Bewerber auf die Wildcard waren, fiel das Votum letztlich einstimmig aus.

Wildcard kostet 700.000 Euro

„Wir freuen uns, dass der Standort Frankfurt auch weiterhin auf der BBL-Landkarte zu finden ist – nicht nur, weil dort wirtschaftlich sehr solide agiert wird, sondern weil der Club auch im Nachwuchsbereich klare Akzente sowohl in der Breite als auch in der Spitze setzt“, sagte BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz unmittelbar nach der Entscheidung. Der „Wiedereintritt“ in die höchste deutsche Spielklasse ist für die Hessen verbunden mit einem Entgelt in Höhe von 700.000 Euro an die BBL GmbH.

Für die Fans der Veilchen bedeutet der Nicht-Abstieg der Frankfurter, dass sie auch in der kommenden Saison mindestens 17 Ligaheimspiele sehen werden. Der Dauerkartenverkauf hat inzwischen begonnen, Besitzer aus der vergangenen Saison haben noch bis Donnerstag, 30. Juni, die Möglichkeit, ihre angestammten Plätze zu buchen.

Neue Saisontickets bereits erhältlich

Auch neue Dauerkarten können ab sofort gebucht werden – während der Vorkaufsfrist ist allerdings nur ein begrenztes Kontingent verfügbar. Stehplatz-Dauerkarten sind ganz normal buchbar. Für ihre Treue bekommen BG-Fans zusätzlich zu einem Preisvorteil, die Dauerkarten-Preise bleiben wie in der vergangenen Saison, noch weitere Vorteile: Das Dauerkarten-Paket enthält einen exklusiven Fanartikel sowie die Teilnahme an der Verlosung von 2x2 Tickets für ein BG-Auswärtsspiel in der BBL-Hauptrunde.

Weiterhin wird es zwei verschiedene Dauerkarten-Modelle geben. Die Premium-Dauerkarte enthält alle Partien – auch eventuelle Pokal-Heimspiele, Playoffs-Heimspiele und Heimspiele bei einer möglichen internationalen Teilnahme. Die BBL-Dauerkarte enthält nur die 17 Liga-Heimspiele. Alle weiteren Informationen zum Dauerkartenverkauf und den verschiedenen Möglichkeiten gibt es online unter www.bggoettingen.de.