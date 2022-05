Turnerinnen des TV GutsMuths Scharzfeld zeigen ihr Können

Nach zwei Jahren coronabedingter Wettkampfpause finden in diesem Jahr wieder Wettkämpfe im Gerätturnen statt. Die Nervosität bei den ersten Wettkämpfen war bei den Turnerinnen entsprechend groß, da die Wettkampferfahrung fehlte.

Am Vorbereitungswettkampf für die Bezirksmeisterschaften in der Kür modifiziert nahmen sieben Turnerinnen vom TV Scharzfeld in Scharzfeld teil. Da nur der TV Scharzfeld Turnerinnen aus dem Kreis Osterode für die Bezirksmeisterschaften stellte, hatten alle sieben die Tickets für die Bezirksmeisterschaften in Einbeck bereits gelöst.

Die Ergebnisse in Einbeck selbst konnten sich sehen lassen. Die jüngsten Turnerinnen Madeline Timm und Mia Picht starteten erstmals im Niedersachsen-Cup Kür LK3 der 11- bis 13-Jährigen. Hier waren 15 Turnerinnen am Start. Timm turnte einen ausgeglichen Wettkampf und belegte einen hervorragenden siebten Platz. Picht, gesundheitlich angeschlagen, gelang der Überschlag am Sprung nicht optimal. Sie wurde Elfte.

Bronze für Weigel-Gottschlich

Im Niedersachsen-Cup Kür LK3 der 14- bis 17-Jährigen turnten Alissa Hercher, Alina Meinke und Katharina Weigel-Gottschlich in einem starken Teilnehmerfeld von 22 Athletinnen. Alle drei blieben etwas hinter ihren Möglichkeiten. Weigel-Gottschlich wurde 14., Hercher 15. und Meinke 17. Am Sprung erturnte sich Weigel-Gottschlich mit einem hervorragenden Überschlag im Geräte-Einzelfinale in dieser Klasse die Bronzemedaille. Rang sieben ging hier an Meinke, die am Stufenbarren mit einer schönen Übung einen guten sechsten Platz von 22 Turnerinnen belegte.

Sophie Damköhler startete im Niedersachsen-Cup LK2 der 14- bis 15-Jährigen. Hier werden Kürübungen mit erhöhten Anforderungen gefordert. Die Scharzfelderin zeigte an drei Geräten gute Leistungen. Am Schwebebalken, ihrem Zittergerät, musste sie leider das Gerät verlassen und belegte von zehn Turnerinnen den siebten Platz.

Im Niedersachsen-Cup LK2 der 11- bis 13-Jährigen waren nur sechs Turnerinnen am Start. Die erhöhten Anforderungen schaffen noch nicht so viele Sportlerinnen in dieser Altersklasse. Jennifer Lüttge belegte hier einen tollen fünften Platz und hatte damit das Ticket für die Landesmeisterschaften gelöst.

Alle Turnerinnen waren in Einbeck mit viel Ehrgeiz und Freude dabei und präsentierten den vielen Zuschauern schöne Übungen am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.