Die Veilchen Ladies präsentieren ein junges Trainer-Gespann

Nach dem Abstieg aus der DBBL sind bei den Medical Instinct Veilchen der BG 74 Göttingen die Planungen für die neue Basketball-Saison angelaufen. Gespielt wird in der 2. Liga – und das unter dem Motto „From Göttingen for Göttingen“. Dabei wollen die Veilchen Ladies in den kommenden Jahren vermehrt auf Göttinger Spielerinnen in der ersten Mannschaft setzen und diese fördern. Mit Jonas Fischer und Ruzica Dzankic steht hierfür das Coaching-Duo fest. Nach intensiven Gesprächen mit dem Stammverein haben sich die Verantwortlichen bewusst für diese interne Lösung ausgesprochen.

Fischer ist eigentlich eher zufällig vor zwei Jahren zu seiner Rolle als Assistenzcoach von Goran Lojo gekommen. Er hatte gerade sein FSJ beim Stammverein begonnen, als fast das komplette Vereinsleben wegen des Corona-Lockdowns zum Erliegen kam. „Statt untätig abzuwarten, hat Jonas gefragt, ob er bei den Bundesliga-Damen hospitieren kann“, erläutert BG-Geschäftsführer Richard Crowder. „Seitdem ist er nicht mehr wegzudenken. Er hat sich zunehmend eingebracht und einen tollen Job gemacht. Gleichzeitig hat er sicherlich in dieser Zeit viel gelernt, so dass er mein volles Vertrauen in seiner neuen Funktion hat.“

Parallel dazu wird die bisherige BG-Spielerin Ruzica Dzankic ihm gleichberechtigt zur Seite stehen. „Ruza ist eine sehr erfahrene und intelligente Spielerin, die auf dem Spielfeld schon fast alles gesehen hat. Sie ist auch in der Lage, dieses Wissen und diese Erfahrung weiterzugeben, so dass jede Spielerin davon profitiert“, sagt Crowder.

Verletzung beendet Spielerkarriere

In der DBBL-Saison 2020/21 hatte Dzankic großartige Leistungen gezeigt und die Veilchen Ladies mit auf Platz fünf geführt. In der vergangenen Spielzeit führten akute Rückenprobleme dazu, dass sie ab Mitte Oktober nicht mehr aktiv eingreifen konnte. Die Probleme verhindern nun auch eine Fortsetzung der Spielerkarriere. „In den zwei Jahren hat es Ruza geschafft, ihre Deutschkenntnisse vom Anfängerniveau bis zum C-Level zu bringen. Sie hat nun auch begonnen, ihr seinerzeit wegen der Basketball-Karriere abgebrochenes Studium an der Uni Göttingen zu Ende zu bringen“, ergänzt Crowder. „Allein schon dafür verdient sie den größten Respekt.“

Da beide Coaches ein Vollzeit-Studium mit entsprechendem zeitlichen Aufwand durchlaufen, haben sich die Verantwortlichen für die Doppellösung entschieden. „Beide zeichnen sich durch großen Ehrgeiz, hohes Engagement und den Willen, unsere jungen deutschen Spielerinnen zu fördern, aus. Entsprechend haben schon die ersten Wochen der Planung enorm viel Spaß gemacht. Die Ideen sprudeln nur so heraus. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie bereits alle jungen Spielerinnen und das gesamte Umfeld kennen“, berichtet Crowder.

Bis zum offiziellen Trainingsauftakt Anfang August wird bereits mit den hiesigen Spielerinnen fleißig trainiert – die meisten nehmen auch verstärkt an den 3x3-Turnieren teil. Einerseits sollen Schwächen erkannt und möglichst abgestellt, anderseits Stärken ausgebaut werden. Zum Trainingsauftakt kann dann sofort an den basketballerischen Aspekten gearbeitet werden.