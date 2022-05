Rope Skipper des TV Roringen springen zu Medaillen

Hanau. Bei der Deutschen Team Meisterschaft holt die TVR-Mannschaft zwei Titel in den Einzeldisziplinen. Am Ende gibt es eine zusätzliche Überraschung.

Zum krönenden Abschluss der nationalen Wettkampfsaison ging es für vier Springerinnen des TV Roringen vor kurzem nach Hanau zu den Deutschen Team Meisterschaften. Die letzte deutsche Teammeisterschaft in Präsenz war 2019. Nach den virtuellen Meisterschaften 2021 war die Vorfreude groß, sich endlich wieder live mit den anderen besten Teams der Landesverbände zu messen. Rund 250 Rope Skipper trafen sich in der August-Schärttner-Halle in Hanau, darunter Annika Reinhardt, Enja Kubitschke, Svenja Reinhardt und Viviane Simon vom TVR.

In der neuen Disziplin Wheel zeigen die Springer zu zweit einen Freestyle, bei dem sie sich durchgängig zwei Seile teilen. Kubitschke und Simon verschenkten einige wichtige Punkte im Kampf um das Treppchen. Anders das Duo Annika und Svenja Reinhardt: Mit einer fehlerfreien Vorstellung sicherten sie sich den Titel.

In allen Speed-Disziplinen konnten die TVR-Springerinnen Plätze in den Top acht erreichen und sprangen persönliche Bestleistungen. Im Pairfreestyle holten Reinhardt/Reinhardt für ihr Team die Bronzemedaille. Im dreier Double Dutch überzeugten die beiden zusammen mit Simon durch Kreativität und Schwierigkeit – gekoppelt mit Schnelligkeit und Teamgeist. Mit einem nahezu fehlerfreien Freestyle gewannen sie den Titel.

Nach einem langen Wettkampf gab es dann noch eine Überraschung. Das Team des TV Roringen wurde Dritter in der Gesamtwertung aller acht Disziplinen. „Das Ergebnis ist der Lohn für die Arbeit der letzten zwei Jahre“, so Trainerin Astrid Reinhardt. Nun wartet man auf das Ranking des DTB für die Teilnahme an der EM in Bratislava.