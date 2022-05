Für Fjare Zirbus von der LG Osterode geht es hoch hinaus

Fallersleben. Der Osteroder gewinnt bei den Einzel-Bezirksmeisterschaften in der Altersklasse U16 drei Titel und unterstreicht seine momentan starke Form.

Mit Fjare Zirbus und Jannik Just gingen zwei Athleten der LG Osterode bei den Einzel-Bezirksmeisterschaften der Altersklasse U14 und U16 in Wolfsburg-Fallersleben an den Start. Trotz der sehr wechselhaften Wetterbedingungen mit Wind und Schauern, gefolgt von blauem Himmel und Sonnenschein, konnten beide Athleten mit sehr guten Leistungen, drei Meistertiteln sowie einem Vizemeistertitel überzeugen.

Zirbus (Altersklasse M15) bestätigte seine starken Leistungen der Vorwoche und holte sich bei drei Einzelstarts jeweils den ersten Platz. Zunächst stand für ihn der Weitsprung auf dem Programm. Hier zeigte er in allen sechs Versuchen eine konstante Leistung, wobei der letzte Sprung auf 5,63 m der beste Versuch war und den klaren Sieg bedeutete. Leider verschenkte er aufgrund eines Flüchtigkeitsfehlers mit der Hand sogar rund 20 Zentimeter und damit eine noch bessere Weite.

Topleistung im Hochsprung

Im 100 m-Sprint ging es dann wesentlich knapper zu. Mit guten 11,84 Sekunden konnte sich Zirbus mit nur zwei Hundertstelsekunden Vorsprung gegen seinen Konkurrenten behaupten. Im abschließenden Hochsprung zeigte der Osteroder dann eine Topleistung. Mit einer bisherigen Bestleistung von 1,56 m gehörte er nicht zu den Favoriten. Dennoch steigerte er sich im Wettbewerb von Sprung zu Sprung und konnte so mit einer sehr guten Höhe von 1,63 m den dritten Titel des Tages holen.

Anschließend stand dann noch für Just (AK M12) ein Start über die 800 m-Distanz auf dem Programm, bei dem er sich zehn anderen Konkurrenten stellen musste. Direkt nach dem Start ordnete er sich auf Position zwei ein und lief die ersten 400 Meter mit. Eingangs der zweiten Runde forcierte Just dann das Tempo und setzte sich an die Spitze des Feldes, wobei nur ein weiterer Athlet mitgehen konnte.

Auf den letzten 100 Metern verließen den Osteroder dann etwas die Kräfte und er musste seinen Konkurrenten auf der Zielgeraden ziehen lassen. Hier merkte man ihm noch das fehlende Training nach einer Coronainfektion an. Dennoch konnte er mit der guten Zeit von 2:29,02 Minuten und dem Vizemeistertitel sehr zufrieden sein. Als nächstes stehen jetzt die Bezirksmeisterschaften über 2.000 m an, bei denen Just ebenfalls auf ein gutes Abschneiden hofft.