Damen 50 des TC Rot-Weiß Osterode siegen im Expresstempo

Durchwachsen verliefen die vergangenen Begegnungen für die Tennis-Mannschaften des TC Rot-Weiß Osterode.

Das Team Orange II hatte beim Heimspiel gegen den TV BW Einbeck eine schwere Aufgabe. Andreas Fiosins kam gut ins Match, sein Gegner jedoch auch. Es entwickelte sich ein enges, spannendes Spiel. Nach 4:6 im ersten Satz waren beide Spieler gleich stark, im Tiebreak holte sich der Einbecker auch Satz zwei. An Position zwei hatte Yavuz Var einen schweren Stand, gegen seinen sicher spielenden Gegner fand er kein Rezept. Auch das Doppel Kaisa Stövesand/Fynn Gerlich fand nicht richtig ins Spiel, so mussten das Osteroder Team eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

Die A-Junioren scheiterten äußerst knapp gegen TC Bad Grund II durch das im Match-Tiebreak verlorene Doppel. Adrian Ebert brauchte im Einzel beim 7:5, 7:5 außer Kondition auch Willensstärke. Sein zäher Gegner verlangte ihm einiges ab, aber mit Ausdauer und Konzentration holte er verdient einen Matchpunkt. Matti Hausmann startete vielversprechend und hielt zunächst gut dagegen, musste sich aber letztlich mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Das Doppel gingen Ebert/Hausmann etwas zu zaghaft an und gaben den ersten Satz 3:6 ab. Dann packte sie der Ehrgeiz und sie erkämpften im Tiebreak den zweiten Satz. Auch im Match-Tiebreak blieben sie immer dran, doch Fortuna war ihnen nicht hold, sie mussten beim 7:10 dem Gegner gratulieren.

Im Erwachsenenbereich spielt in dieser Sommersaison nur die Mannschaft der Damen 50 für den TCO, die in der Bezirksklasse beim SC Salzgitter Sportfreunde erfolgreich mit einem 6:0 in die Saison startete. Spitzenspielerin Gabi Stövener spielte zunächst souverän auf und gewann Satz eins mit 6:3. Dann bäumte sich ihre Gegnerin auf und führte schon 5:4. Stövener stemmte sich mit aller Macht dagegen und erspielte hochkonzentriert mit 7:5 den Sieg. Gewohnt sicher ging Steffi Holstein ans Werk. Sie brachte jeden Angriffsball ihrer Gegnerin zurück und diese damit zur Verzweiflung. Eindeutig mit 6:3 und 6:1 holte sie einen weiteren Matchpunkt. All ihre Erfahrung brachte Monika Deppe zum Einsatz und ließ ihrer Gegnerin nicht den Hauch einer Chance (6:0, 6:1). Auch Marlen Harms erwischte einen guten Tag und ging mit 6:2, 6:2 als Siegerin vom Platz.

Doppel eins mit Stövener/Holstein war im Schnelldurchgang unterwegs und brillierte beim 6:0, 6:1. Doppel zwei mit Deppe/Harms brauchte beim 6:2, 6:1 dann nur unwesentlich länger.