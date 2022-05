Etappenmarathon rund um Osterode startet wieder durch

Zum 14. Mal startet Ende Juni der Osteroder Etappenmarathon – es geht wieder rund um und in Osterode. Sieben Sportvereine aus der Stadt Osterode richten an sieben hintereinander folgenden Tagen jeweils ein Lauf- und Walkingevent vor Ort aus. Jeden Nachmittag beziehungsweise Abend vom 26. Juni bis 2. Juli treffen sich die Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker, um gemeinsam einen Rundkurs von 5 bis 7 km zu bewältigen. So bekommt jeder die Chance, innerhalb dieser Woche einen Marathon von insgesamt 42 km zu absolvieren.

Der Startschuss fällt am Sonntag, 26. Juni, beim MTV Förste. Danach geht es bei der TG LaPeKa rund, anschließend folgt der MTV Freiheit, der TSV Schwiegershausen, der TSC Dorste und der SFC Harz-Weser. Die Schlussetappe am Samstag, 2. Juli, wird wie in den vergangenen Jahren wieder vom MTV Osterode ausgerichtet. Das Ganze geschieht ohne Zeitnahme und unter dem Gesichtspunkt „Gemeinsam läuft es sich besser“. Egal ob Hobbyläufer oder Leistungssportler – alle sind vertreten und genießen die sportliche Herausforderung, an sieben Tagen hintereinander zu starten.

„Lassen Sie uns gemeinsam die wunderschönen Strecken rund um Osterode erlaufen“, animieren die ausrichtenden Vereine auf und freuen sich, gerade nach den vergangenen zwei doch sportlich sehr einsamen Jahren wieder ein gemeinsames Erlebnis anbieten zu können. Selbstverständlich werden die aktuellen Hygieneregeln und -vorschriften beachtet und eingehalten.

Gemeinsam Tag ausklingen lassen

Nach Abschluss der Einzeletappen bieten die ausrichtenden Vereine den Teilnehmern die Möglichkeit, den Tag in angenehmer Runde gemeinsam Revue passieren zu lassen. So versammeln sich jeden Abend bis zu 250 Personen auf den Sportanlagen rund um Osterode und genießen das gemeinsame Erlebnis, Teil einer für Niedersachsen einmaligen Sportveranstaltung zu sein.

Auch gibt es 2022 wieder etwas zu gewinnen. Ausgezeichnet werden der jüngste und älteste Teilnehmer und es erfolgt eine Familienwertung. Der Verein mit den meisten Starts über alle Etappen geht ebenfalls nicht leer aus. Jeder, der sich für alle Etappen angemeldet hat, erhält ein Erinnerungsgeschenk und am Abschlusstag werden unter allen anwesenden Teilnehmern weitere Preise verlost.

Der Dank der Vereine gilt daher nicht zuletzt auch den Unterstützern des Etappenmarathons, der Sparkasse Osterode, dem Sportfachgeschäft Intersport Stricker und der Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH.

Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.etappenmarathon.de.