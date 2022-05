Traditionsveranstaltung: Puzzleturnen für den Nachwuchs

Hattorf. Der Turnkreis Osterode lädt am 12. Juni zum traditionellen Puzzleturnen ein, Ausrichter ist in diesem Jahr der TSV Eintracht Wulften.

Das traditionelle Puzzleturnen des Turnkreises Osterode wird in diesem Jahr am Sonntag, 12. Juni, vom TSV Eintracht Wulften ausgerichtet, allerdings nicht in Wulften, sondern im Dorfgemeinschaftshaus Hattorf. Mitmachen können zwei- bis fünfjährige Kinder, die hier zeigen können, was sie sicherlich schon alles in den Übungsstunden gemacht haben.

Für das Wettkampfangebot braucht man nicht vorher zu üben. Die Übungen sind einfach und ohne größeren Schwierigkeitsgrad von allen zu bewältigen. Jedes Kind erhält dabei nicht nur eine Teilnehmerkarte, sondern am Ende auch eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Die Kinder können zwischen 10 und 12 Uhr mit dem Wettkampf beginnen, das Ende der Veranstaltung ist für 13 Uhr geplant.

Jeder Verein, der teilnehmen möchte, muss sich spätestens bis zum 7. Juni bei Wiebke Masselot, E-Mail: wiebke@masselot.de, oder über das Online-Meldetool auf www.turnkreis-osterode.de angemeldet haben. Auf der Turnkreis-Homepage gibt es auch alle weiteren Infos zum Puzzleturnen.