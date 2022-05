Endlich: 22. Sösetal Rad-Touren-Fahrt steht an

Am 21. Mai ist es wieder soweit: Die Sösetal Rad-Touren-Fahrt (RTF) des MTV Förste steht an.

Nach zweijähriger Coronapause lädt der MTV Förste am 21. Mai zur 22. Sösetal Rad-Touren-Fahrt (RTF) ein. Je nach Streckenlänge führen die Touren von 40 bis 151 km Länge durchs reizvolle Harzvorland, vorbei an alten Bergbaustädten, Oberharzer Seen, Talsperren und reizvollen Urlaubsorten. Der Startschuss fällt um 9 Uhr am Förster Schützenplatz. Für auswärtige Teilnehmer stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Nachzügler können bis 10 Uhr auf die ausgeschilderte Strecke gehen.

Für jeden Leistungstyp findet sich die passende Strecke und wer Höhenmeter liebt, kommt auf der Vier-Punkte-Tour mit knapp 2.400 Höhenmeter voll auf seine Kosten. An bis zu vier Kontrollpunkten besteht die Möglichkeit, seinen Durst zu stillen und kraftspendende Nahrung aufzunehmen. Sämtliche Teilnehmer werden wie gewohnt von einem ambitionierten Helferteam erwartet, welches von der Anmeldung bis zur Zielankunft eine perfekte Radsportveranstaltung durchführen will. Zudem sorgt die Mobile Funkhilfe Harz an neuralgischen Punkten für zusätzliche Verkehrssicherheit.

Anmeldungen sind vorab per E-Mail an mtv-foerste@web.de oder am Veranstaltungstag vor Ort möglich. Streckenübersichten und Höhenprofile sind unter www.mtv-foerste.de einsehbar.