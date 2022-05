Basketball-Bundesliga vergibt für neue Saison eine Wildcard

Göttingen. Da es nur einen Aufsteiger aus der ProA geben wird, wird das freie Teilnahmerecht an der BBL per Wildcard-Verfahren vergeben.

Nachdem bereits zum jetzigen Zeitpunkt feststeht, dass es mit den Rostock Seawolves oder Medipolis SC Jena nur einen sportlichen Aufsteiger aus der ProA in die Basketball-Bundesliga geben wird, entsteht für die Saison 2022/23 mindestens ein freies Teilnahmerecht. Die Spielzeit würde dann nur mit 17 Teilnehmern ausgetragen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Clubs der BBL mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, das freie Teilnahmerecht über eine sogenannte Wildcard gemäß Paragraf 15 der BBL-Lizenzstatuten zu besetzen, um so die Sollzahl von 18 Mannschaften zu erreichen.

Ferner sind die Bundesliga-Clubs übereingekommen, mit dem Beginn des Wildcardverfahrens nicht erst bis zur rechtskräftigen Feststellung der Abschlusstabelle zu warten, sondern dieses bereits nach Beendigung des ProA-Halbfinals zwischen Rostock und Jena einzuleiten. Aktuell führen die Rostocker in der Serie mit 2:1, das vierte Spiel ist am heutigen Freitagabend in Jena angesetzt. Ein entscheidendes fünftes Spiel würde am Sonntag ausgetragen.

Voraussichtlich am kommenden Montag, 16. Mai, wird dann das Wildcardverfahren eröffnet. Dann beginnt die Zehn-Tages-Frist, innerhalb der interessierte Clubs ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen schriftlich bei der BBL GmbH einreichen müssen.

Nach Prüfung der eingegangenen Bewerbungen entscheidet dann die Gesellschafterversammlung der BBL final, ob und im Zweifel welcher Bewerber ein Teilnahmerecht erwirbt. Von den beiden sportlichen BBL-Absteigern Frankfurt und Gießen können sich nur die Frankfurter für die 700.000 Euro teure Wildcard bewerben. Die Gießener hatten bereits vor der abgelaufenen Spielzeit eine Wildcard genutzt, laut Statuten kann ein Club nur einmal innerhalb von fünf Jahren eine Wildcard nutzen.