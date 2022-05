Roel Moors bleibt Headcoach der BG Göttingen

Die BG Göttingen und ihr Headcoach Roel Moors haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der Vertrag des 43-jährigen Belgiers wurde um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert. „Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Arbeit der vergangenen zwei Jahre mit Roel fortsetzen können“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Die Position des Headcoaches ist für den Erfolg eines Klubs enorm wichtig – Kontinuität auf dieser Position ist ein bedeutender Baustein.“ Auch Assistenztrainer Olivier Foucart bleibt den Basketball-Bundesligisten von der Leine erhalten. Der 37-jährige Belgier verlängerte ebenfalls bis Sommer 2024.

Moors kam im Sommer 2020 nach Göttingen und zog mit den Veilchen gleich ins Top Four um den BBL Pokal ein. Zudem sicherte sich die BG unter seiner Regie souverän den Ligaverbleib und schloss die Saison 2020/21 unter widrigen Bedingungen (Geisterspiele, Corona-Quarantäne) auf dem zwölften Tabellenplatz ab.

Knapp an Playoffs vorbei

In der abgelaufenen Saison führte der Belgier die Veilchen dann zur besten Bilanz seit sieben Jahren. Lange Zeit belegten die Göttinger einen Playoff-Rang, am Ende fehlte ihnen aber das nötige Quäntchen Glück, um die große Überraschung zu schaffen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mit den Menschen hier sehr gerne zusammenarbeite“, sagt Moors. „Die BG ist ein ambitionierter Club, der sich jede Saison ein bisschen weiterentwickeln will. Ich freue mich, dass wir den eingeschlagenen Weg zusammen weitergehen und ich zu dieser Entwicklung etwas beitragen kann.“

Foucart löste im vergangenen Sommer Thomas Crab als BG-Co-Trainer ab, der aus persönlichen Gründen zurück in seine belgische Heimat gegangen war. „Olivier und ich haben uns gut eingespielt – ich kann mich auf seine Loyalität und seinen Einsatz immer verlassen“, sagt Moors über seinen Landsmann, der ihn im letzten Saisonspiel am vergangenen Sonntag gegen den FC Bayern München aufgrund einer Sperre erstmals als Headcoach vertrat. „Ich bin froh, dass wir unsere sehr gute Zusammenarbeit fortsetzen können.“