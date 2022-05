Die Herren 40 der TC Grün-Weiß Herzberg starten stark

Einen starken Saisonstart legten die beiden Herren 40-Mannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg hin, die jeweils klare Heimsiege für sich verbuchen konnten.

In der Landesliga trat die erste Vertretung in Bestbesetzung im Herzberger Kurpark gegen den Hildesheimer TV an. Als Absteiger aus der Oberliga gingen die Herzberger als klare Favoriten in das Spiel und wurden dieser Rolle gerecht. Im Spitzeneinzel gewann Alec Ungureanu gegen einen starken Gegner deutlich mit 6:1, 6:3. Nach seiner Schulter-OP im letzten Sommer ist er wieder fast der Alte. Dennis Eckstein spielte sehr sicher und hatte seinen Gegner an Position zwei im Griff, er siegte mit 6:3, 6:2. David Plugge an Position ließ beim 6:2, 6:1 ebenfalls nichts anbrennen. Tim Landwehrs gewann den ersten Satz deutlich mit 6:1, beim 6:4 musste er dann zwar etwas kämpfen, machte aber das 4:0 perfekt.

Im ersten Doppel traten Ungureanu/Eckstein an und hatten beim 6:3,d 6:1 keine Mühe. Plugge/Landwehrs siegten nach anfänglichen Schwierigkeiten noch sicher mit 7:6, 6:2. Somit starteten die Herzberger erfolgreich in die Sommersaison. Am nächsten Wochenende steht beim zum Auftakt ebenfalls siegreichen SV Arnum das nächste Spiel an.

Schnelle 3:0-Führung

Zeitgleich eröffneten auch die Herren 40 II gegen die zweiten Herren 40 des TC Northeim die Saison. Nach klaren Siegen von Ulrich Günther an Position zwei (6:4, 6:2), Steve Minde an Position drei (6:0, 6:0) und Jan Weißberg an Position vier (6:1, 6:3) lag man schnell mit 3:0 vorne. Lediglich im Spitzenspiel gestaltete sich die Aufgabe für Marc Böttcher gegen seinen Gegner Dirk Mühlbach mehr als schwierig. Böttcher fand nie richtig zu seinem Spiel und musste, nachdem er den ersten Satz noch mit 6:4 für sich entscheiden konnte, den zweiten Durchgang mit 3:6 abgeben. Im Match-Tiebreak konnte der Herzberger noch drei Matchbälle abwehren, musste sich dann aber doch mit 10:12 geschlagen geben.

Für einen Sieg musste also ein Punktgewinn in den beiden Doppeln erzielt werden. Böttcher/Minde lösten diese Aufgabe souverän, sie ließen in ihrem ersten Doppel keinen Zweifel aufkommen und gewannen deutlich mit 6:1, 6:1. Für das zweite Doppel wurden Ulf Brücke/Torsten Schmidt aufgestellt. Das Herzberger Duo gewann Satz eins mit 7:5, tat sich im zweiten Durchgang aber sehr schwer und gab den Satz klar mit 1:6 ab. Im Match-Tiebreak war die Konzentration wieder da und mit 10:5 wurde im zweiten Doppel der Sieg zum Endstand von 5:1 errungen.

Die Herren 40 II bestreiten am Samstag ab 14 Uhr gegen den ESV Wolfenbüttel auf der Anlage im Herzberger Kurpark ihr zweites Saisonspiel.

Wenig zu bestellen hatten hingegen die Herren 50 der Welfenstädter in der Bezirksklasse. Stark ersatzgeschwächt mussten sich die Herzberger beim TC GRE Hildesheim II mit 0:6 geschlagen geben. Die Hoffnung ist, in den kommenden Spielen wieder auf mehr Akteure der Stammmannschaft zurückgreifen zu können.