BG Göttingen verabschiedet sich ordentlich aus der Saison

München. Die Göttinger verlieren in ihrem letzten Saisonspiel mit 64:87 (38:41) beim FC Bayern München und beenden die Spielzeit auf dem zehnten Platz.

Stephen Brown Jr. ist mit 14 Punkten bester Göttinger bei der Niederlage in München.

Die BG Göttingen hat sich mit einer ordentlichen Leistung aus der BBL-Saison 2021/22 verabschiedet. Die Mannschaft von BG-Assistenztrainer Olivier Foucart, der den gesperrten Roel Moors vertrat, unterlag beim FC Bayern München dennoch mit 64:87 (38:41). Vor 3.143 Zuschauern im Audi Dome überraschten die Gäste vor allem in der ersten Hälfte mit einem engagierten Auftritt. Bester BG-Werfer war Stephen Brown Jr. mit 14 Punkten. Für München traf Andreas Obst am häufigsten (14 Zähler). Die Göttinger schließen die Spielzeit somit auf dem zehnten Platz ab – der besten Platzierung seit sieben Jahren.

Den Veilchen verteidigten von Beginn an gut, kamen aber zunächst in keinen offensiven Rhythmus. Die ersten BG-Zähler erzielte Jeremiah Martin in der 3. Minuten zum 2:3, fast zwei Minuten später traf Harper Kamp zur ersten Göttinger Führung (4:3/5.). Diese Ein-Punkt-Führung hielten die Gäste bis zum Viertelende (17:16).

Duell auf Augenhöhe

Im zweiten Abschnitt lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Ognjen Jaramaz glich per Dreier zum 21:21 aus; Jeff Roberson brachte die Göttinger durch einen Dreier wieder in Front (26:23/15.). Doch im weiteren Verlauf steigerten die Hausherren ihre Trefferquote von außen, während sie bei den Veilchen das ganze Spiel über bescheiden blieb (rund 20 Prozent). Zum Ende des Abschnitts sah es so aus, als ob die Münchener davonziehen würden, aber die BG kämpfte. Kamp und Brown Jr. verkürzten vor der Pause noch auf 38:41.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Göttinger mit dem Favoriten mit, mussten allerdings auf Martin verzichten, der nach einem Foul an ihm Ende des zweiten Viertels nicht mehr weiterspielen konnte. Dies schien zunächst kein Handicap zu sein, Philipp Hartwich versenkte einen krachenden Dunk zum 51:53 (27.).

Ein 0:18-Lauf entscheidet

Doch dann unterliefen den Göttingern unnötige Fehler, die die Bayern sofort bestraften. Ein viertelübergreifender 0:18-Lauf entschied die Partie (51:71/32.). Kamp und Mathis Mönninghoff erlösten die BG-Fans und punkteten zum 53:71 und 55:75 (34.), das Spiel war allerdings gelaufen. In der letzten Minute gab es aber noch etwas zu feiern: Veilchen-Trainingsspieler Max Wüllner erzielte seine erste BBL-Punkte – sie waren allerdings nur noch Ergebniskosmetik.

„Das Ziel heute war, wettbewerbsfähig zu sein, aggressiv und auf eine positive Art und Weise zu spielen. Das haben wir getan. Wir haben Fehler gemacht, sehr viele Fehler zu einem bestimmten Zeitpunkt, die bestraft wurden. Aber die Aggressivität und der Zusammenhalt waren da“, sagte Foucart im Anschluss.