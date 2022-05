Veilchen hoffen in München auf ein erfolgreiches Saisonende

Göttingen. Die BG Göttingen reist am Sonntag zu ihrem letzten Spiel der Bundesliga-Saison zu Bayern München und will beim Favoriten eine Überraschung schaffen.

Für die BG Göttingen endet am Wochenende eine der erfolgreichsten Spielzeiten seit dem Wiederaufstieg. Knapp hat das Team von BG-Headcoach Roel Moors die Playoffs in der Basketball Bundesliga verpasst – dennoch möchten die Südniedersachsen ihre Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Dem steht am Sonntag aber kein geringerer als der Meisterschaftsfavorit FC Bayern München im Weg. Spielbeginn im Audi Dome ist um 18 Uhr. Die Münchener kämpfen noch um eine gute Ausgangslage für die Playoffs. Für die BG geht es hingegen auch darum, sich den neunten Platz zu sichern und so die Chancen zur Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb zu erhöhen.

Die Veilchen treten die längste Auswärtsreise der Saison mit einem Handicap an: Moors wird die Mannschaft in München aufgrund einer Sperre nicht an der Seitenlinie betreuen – sein Assistent Olivier Foucart übernimmt den Headcoach-Posten für eine Partie. Moors wurde nach seinem emotionalen Ausbruch nach der Partie gegen die Gießen 46ers von der Liga für ein Spiel gesperrt und erhielt zudem eine Geldstrafe. Dies geschah Aufgrund des Vermerks der Schiedsrichter im Spielberichtsbogen. „Ich habe in einer emotionalen Situation überreagiert – dafür entschuldige ich mich bei den Betroffenen“, sagt Moors. „Kritik zu äußern, um auf Missstände aufmerksam zu machen, ist zulässig. Allerdings muss dies auf respektvolle Art und Weise passieren.“

Vorbereitung zusammen mit Moors

„Ich freue mich nicht darüber, dass ich diese Rolle übernehmen muss, weil ich denke, dass ein Team seinen Headcoach braucht, und wir alle zusammen in München sein sollten“, sagt Foucart. „Ich werde das Spiel wie immer zusammen mit Roel professionell vorbereiten und mich mental auf diese Rolle einstellen. Natürlich bin ich bereit dafür.“

Nach dem knappen Aus im EuroLeague-Viertelfinale gegen den Titelfavoriten FC Barcelona am Dienstag ist die Mannschaft von Bayern-Headcoach Andrea Trinchieri in der Liga noch drei Mal gefordert. Am gestrigen Freitag gegen Ulm, dann gegen die Veilchen und am Dienstag gegen Alba Berlin. Doch für dieses straffe Programm wurde der Münchener Kader zusammengestellt. Acht Bayern-Spieler stehen im Schnitt mehr als 20 Minuten auf dem Parkett, kein einziger Akteur kratzt an der 30-Minuten-Marke. Am meisten Spielzeit erhält US-Forward Deshaun Thomas (rund 26 Minuten), der mit 16,1 Punkte auch Topscorer ist.

Keiner der bisher eingesetzten 22 Bayern-Akteure hat in der BBL alle 31 Spiele für sein Team absolviert. Auf die meisten Einsätze kommt der deutsche Nationalspieler Andreas Obst, der in 28 BBL-Partien auf dem Parkett stand. „Es ist schwierig, über einzelne Spieler zu sprechen, weil München einen sehr tiefen Kader hat und man nie genau weiß, mit welchen Spielern sie das Spiel bestreiten werden“, sagt Foucart und ergänzt mit Blick auf die EuroLeague: „München hat gezeigt, dass sie zu den besten Teams in Europa gehören.“

rk