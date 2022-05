HSG-Reserve: Vor heimischer Kulisse zur Trendwende

Die männliche B-Jugend der HSG Oha-Handballer sowie die zweite Herrenmannschaft wollen am Samstag vor heimischer Kulisse in der Herzberger Mahntehalle die Trendwende schaffen. Für die Damen steht ein kniffliges Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des MTV Rosdorf an.

HSG Oha männliche B-Jugend – HSG Ehmen. Die Harzer empfangen in der Landesliga am Samstag um 14.30 Uhr die HSG Ehmen in der Mahntehalle. Nach sieben Niederlagen am Stück will man zu Hause gegen Ehmen mit einem Erfolg die Heimspielsaison beenden. Das Hinspiel gewann Ehmen mit 31:26.

HSG Oha Herren II – HSG Bad Harzburg/Vienenburg. Die bittere Niederlage aus der vergangenen Woche bei der zweiten Mannschaft des Northeimer HC sollte die Mannschaft von Nerijus Kesilis schnell verdaut haben, denn das nächste wichtige Spiel steht auf dem Programm. Die Gäste aus dem Nordharz sind mit im Abstiegskampf verwickelt, mit einem Heimsieg würde das rettende Ufer wieder etwas näher für die Kesilis-Sieben rücken. Spielbeginn ist am Samstag um 17 Uhr.

MTV Rosdorf II – HSG Oha Damen. Nach den beiden Siegen zuletzt gegen die HSG Plesse-Hardenberg haben die Damen der HSG am Sonntag um 18 Uhr den nächsten harten Brocken zu bespielen. Die Mannschaft von Torsten Morich reist an den Siedlungsweg zur Oberliga-Reserve des MTV Rosdorf. Das Hinspiel zum Saisonauftakt gewann die Morich-Sieben mit 19:16. Damals hatte man große Schwierigkeiten und lag mit 1:5 zurück. Dann übernahm man aber das Kommando und ließ in 50 Minuten nur noch elf Gegentreffer zu. Eine ähnliche Abwehrleistung wäre ein Schlüssel zum Sieg für die HSG.