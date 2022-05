Northeimer HC ist am Wochenende doppelt gefordert

Northeim. In der Abstiegsrunde können die Handballer beim Heimspiel gegen Bissendorf und in Fredenbeck einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Die Bank des Northeimer HC jubelt – so soll es auch am Wochenende sein.

Für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC steht ein wegweisendes Wochenende an. In der Abstiegsrunde ist der NHC gleich in zwei Begegnungen gefordert und kann einen Riesenschritt auf dem Weg zum Klassenerhalt zurücklegen.

Am Samstag um 19 Uhr kommt es in der Einbecker Stadionsporthalle zum Spiel Zweiter gegen Dritter, zu Gast ist der TV Bissendorf-Holte. Beide Teams trennen nur zwei Minuspunkte. Der TV reißt mit der Empfehlung des Heimsiegs gegen Fredenbeck an, als in der Schlussminute die Partie noch gedreht wurde. Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen besetzt, der NHC setzt wiederum auf die Leistungen der vergangenen Wochen und die Unterstützung der Zuschauer.

Am Sonntag ab 18 Uhr wird dann die Partie beim VfL Fredenbeck nachgeholt. Der frühere Erstligist ist als Schlusslicht bereits abgestiegen, kann aber nicht zuletzt deshalb ohne weiteren Druck aufspielen.