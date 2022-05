BG Göttingen lädt zur Saisonabschlussfeier ein

Göttingen. Am Mittwoch, 11. Mai, kann die erfolgreichste Veilchen-Saison seit sieben Jahren zusammen mit dem Team im Göttinger Monro’s Park gefeiert werden.

Eins steht bereits jetzt, vor dem letzten Saisonspiel der Veilchen am Sonntag in München fest: Die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen haben die erfolgreichste Saison seit sieben Jahren gespielt – auch wenn es am Ende ganz knapp nicht zur großen Überraschung und einer Playoff-Teilnahme gereicht hat. Grund genug für die Veilchen, diese Spielzeit endlich einmal wieder zusammen mit ihren Fans zu feiern und die Sommerpause einzuläuten.

Die BG lädt alle Fans zur großen Saisonabschlussfeier am Mittwoch, 11. Mai, ab 17.30 Uhr im Monro’s Park (Hospitalstraße 29) ein. Höhepunkt der Feier wird die Versteigerung der originalen Spieler-Trikots zugunsten der BG-Nachwuchsarbeit sowie eine Autogrammstunde sein. Ebenso wird es einen Fanartikel-Sonderverkauf geben. Zudem können Fans das Team noch einmal hautnah erleben, bevor sich die Spieler in ihren wohlverdienten Urlaub verabschieden.

Gesetzlich vorgegebene Corona-Hygienemaßnahmen gibt es nicht mehr, die BG empfiehlt aber allen Fans, die an der Feier teilnehmen möchten, sich vorher auf das Corona-Virus zu testen, um andere zu schützen und eine FFP2-Maske zu tragen.