Northeimer HC verliert bei der HSG Ostsee N/G

Neustadt. In der Abstiegsrunde mussten sich die Drittliga-Handballer des Northeimer HC beim Spitzenreiter in Ostholstein mit 28:33 (16:18) geschlagen geben.

Raffael Pogadl und Matteo Neufing (in schwarz) vom Northeimer HC in Aktion.

Die Handballer des Northeimer HC mussten sich in der Abstiegsrunde der 3. Liga erneut der HSG Ostsee N/G geschlagen geben. Bei den noch ungeschlagenen Ostholsteinern unterlag der NHC trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung mit 28:33 (16:18).

Es war klar, dass sich die beiden führenden Mannschaften der Abstiegsrunde im Kampf um den Klassenerhalt nichts schenken würden. Dementsprechend gestaltete sich die Anfangsphase ausgeglichen, bis der NHC mit dem 10:8 durch Paul-Marten Seekamp zum ersten Mal auf zwei Tore Abstand stellen konnte. Nach dem 14:12 kippte die Partie jedoch, die Gastgeber glichen zum 15:15 aus und gingen bis zur Pause in Führung (16:18).

Mit einer nun in 5-1-Formation spielenden Abwehr gingen die Gäste in Hälfte zwei, bis zum 19:21 blieb es knapp (36.). Anschließend zog die HSG auf 21:27 davon, Max Folchert im Tor des Gastgebers verzeichnete ein Reihe von Paraden und zog dem NHC somit den Zahn. Doch die Northeimer kämpften, Christian Stöpler traf zum 24:27. In Überzahl setzten sich die Ostholsteiner dann wieder ab 25:32 (56.), in den Schlussminuten gelang dem NHC nur noch etwas Kosmetik.