Veilchen verspielen auch ihre Mini-Chance auf die Playoffs

Die BG Göttingen hat auch die kleine Chance, doch noch die Playoffs zu erreichen, durch eine unnötige Heimniederlage vergeben. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Sonntagabend gegen die als Absteiger feststehenden JobStairs Gießen 46ers mit 87:90 (49:45) und haben ein Spiel vor dem Ende der Basketball Bundesliga-Saison 2021/22 keine Chance mehr, den achten Platz zu erreichen. Die 2.574 Zuschauer in der Göttinger Sparkassen-Arena sahen sahen einen guten Start der Veilchen, die dann aber das Spiel aus der Hand gaben. Trotz der Niederlage feierten die Zuschauer die Moors-Truppe minutenlang. Bester BG-Werfer war Harper Kamp mit 24 Punkten. Für Gießen traf J.D. Miller am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen und insbesondere Kamp starteten stark. Bis zum 13:4 und der ersten Auszeit von 46ers-Headcoach Pete Strobl hatte der BG-Center schon elf Punkte erzielt (5.). Im Anschluss daran lief es besser für die hessischen Gäste, die auf 13:8 verkürzten (6.). Aber die Göttinger fanden schnell wieder ihren Rhythmus und bauten ihren Vorsprung durch zwei Dreier von Haris Hujic auf 19:10 aus (8.). Zum Viertelende ließ der Guard einen weiteren Distanztreffer folgen, den Nuni Omot aber zum 24:15-Viertelendstand konterte.

Im zweiten Abschnitt arbeiteten sich die Gäste durch Zähler von Phillip Fayne II auf 28:21 heran (13.). Die BG stellte den alten Abstand wieder her (32:21/14.), beide Mannschaften schenkten sich nichts: Einen Dreier von Tim Uhlemann konterte Mathis Mönninghoff zum 35:24. Aber die 46ers blieben dran und verkürzten durch Martins Laksa (35:31/15.). Zwar traf Kamp, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Fehlwurf, zum 38:31, doch die Veilchen machten es den Hessen im Angriff zu leicht (38:33/17.). In die Halbzeit ging die BG mit einer 49:45-Führung.

Gießen übernimmt die Führung

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng, weil die Hausherren nicht intensiv genug verteidigten. Miller brachte die 46ers auf 54:51 heran (23.). Zwar verschafften fünf Punkte von Jeremiah Martin zum 59:51 wieder etwas Luft, aber die Gießener trafen auch schwierige Dreier (64:60/26.). Weil die BG sich in der Offensive ein paar Mal in Einzelaktionen verrannte, blieb das Duell eng (68:66/28.). Die Veilchen schafften es zunächst in Front zu bleiben, gaben aber zu viele Offensiv-Rebounds ab. So erarbeiteten sich die 46ers zweite Chancen und gingen vor dem Schlussabschnitt in Führung (70:72).

Im letzten Viertel verteidigte die Moors-Truppe wieder besser, brauchte aber mehr als vier Minuten, um die ersten Zähler in diesem Abschnitt zu erzielen. Kurz darauf glich Harald Frey zum 74:74 aus (35.). Doch die Hessen kämpften weiter und erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung (74:78/36.). Die Veilchen machten es wieder einmal spannend – und gingen abermals in Führung (85:83/39.). Sofort konterte Bjarne Kraushaar mit einem Dreier zum 85:86 (40.). Martin besorgte kurz vor Schluss die erneute BG-Führung (87:66). Weil die Veilchen noch ein Foul zu geben hatten, stoppte Stephen Brown Jr. den anschließenden Gießener Angriff 3,2 Sekunden vor dem Ende per Foul.

Umstrittener Pfiff der Schiris

Da der Göttinger aber ohne Chance an den Ball zu kommen foulte, entschieden die Schiedsrichter auf ein unsportliches Foul, so dass Miller, obwohl es erst das vierte BG-Teamfoul war, an die Freiwurflinie ging und beide Freiwürfe zum 87:88 versenkte. Beim anschließenden Gießener Ballbesitz mussten die Veilchen foulen, um noch eine Chance zu bekommen. Erneut traf Miller 2,7 Sekunden vor Schluss beide Freiwürfe. Freys Not-Dreier mit der Schlusssirene verfehlte das Ziel.

Nach der Partie bedankte sich das BG-Team mit einem großen Banner bei den Fans, die die Moors-Truppe mit stehenden Ovationen und Sprechgesängen feierten. Zum Abschluss drehten die Spieler um BG-Kapitän Akeem Vargas eine Ehrenrunde. Nähere Informationen zu einer Saisonabschlussfeier mit Fans und Team folgen noch.

„Wir hatten in dieser Saison sehr lange eine Gewinner-Mentalität, die wir irgendwann verloren haben. So haben wir heute auch gespielt. Das Extra, das man braucht, um solche Spiele am Ende in die richtige Richtung zu drehen, fehlt“, sagte Moors. „Es ist sehr schwer, dass wir heute die Chance liegen gelassen haben, bis zum letzten Spiel um die Playoffs zu kämpfen. Ich bin sehr enttäuscht von den letzten Wochen. Wir haben in dieser Saison viele gute Sachen gemacht, aber jetzt im Moment sind die sehr weit weg.“