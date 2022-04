Herzberger schnappen sich im Schlussspurt noch zwei Titel

Quasi im Schlussspurt haben sich gleich zwei Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg noch in ihrer Liga die Meisterkrone aufgesetzt. Zudem haben die Damen noch an der Landespokalmeisterschaft teilgenommen.

Mit zwei Siegen hat es die zweite Mannschaft in der Kreisliga fertig gebracht, die SG Osterhagen/Lauterberg mit minimalem Vorsprung (12:4 zu 11:5 Punkten) im Kampf um den Meistertitel noch zu überholen. Das erste Kabinettstückchen lieferten Josefine Höche, Sebastian Lagershausen, Jörg Zupke und Jamie Joel Hampel dabei gegen den TTC Hattorf II ab. Als dritte Ansetzung traf hier Josefine Höche auf Lokalmatador Markus Kühne und geriet zunächst mit 0:2-Sätzen in Rückstand. Danach gab es Tipps an der Bande vom mitgereisten Michael Recht und es wurde in den Modus „konzentriert und geduldig“ umgeschaltet, was prompt den Satzgewinn zur Folge hatte. Der Hebel war gefunden, mit ihrem Sieg über die volle Distanz sorgte Höche für den 4:0-Zwischenstand. Auch die Mitspieler agierten dank laufendem Trainings routiniert und erzielten ein deutliches 7:1, wobei nur Youngster Jamie Joel Hampel gegen Altmeister Frank Pfeiffer knapp das Nachsehen hatte.

5:0-Führung ins Ziel gebracht

Auch letzte Begegnung für die zweiten Herren in der Saison 2021/22 wurde mit Damen-Unterstützung in Angriff genommen, Jessica Wills half beim Spiel beim TTK Gittelde-Teichhütte aus. Die Gastgeber konnten fast in Bestbesetzung auflaufen, während sich die Herzberger sich aus den Mannschaften zwei bis vier zusammensetzten. Dafür legten die Gäste los wie die Feuerwehr und führten zwischenzeitlich mit 5:0. Dann startete der TTK eine Aufholjagd, doch im letzten Doppel wurde der 7:5-Erfolg und damit auch die Meisterschaft perfekt gemacht. Da die erste Mannschaft der Herzberger derzeit als Absteiger klassifiziert ist, könnten in der nächsten Spielzeit die Teams in der Bezirksklasse aufeinandertreffen – aber wer weiß, was noch alles in den Staffeln in Bewegung gerät.

Mit dem gleichen hauchdünnen Vorsprung, nämlich einem Punkt, brachte die dritte Mannschaft ihren Titel in der 1. Kreisklasse in einem wahren Finale gegen den TTK Gittelde-Teichhütte II unter Dach und Fach. Mit fünf Akteuren (Lutz Peters, Michael Recht, Marco Peters, Jamie Joel Hampel und Frank Nolte) wurden die Gastgeber schon beinahe überrollt. Von den insgesamt neun ausgespielten Partien wurden nur drei nicht in drei Sätzen entschieden, was die Dominanz der Grün-Weißen zeigt. Auch hier war klar zu sehen, dass der laufende Trainingsbetrieb in der Welfenstadt in puncto Kondition, Ballsicherheit und Spielübersicht Früchte trägt. Am Ende stand ein 7:2-Sieg auf dem Formular. Als wertvollsten Spieler kann man in diesen drei Partien, die innerhalb von vier Tagen ausgetragen wurden, eindeutig Jamie Joel Hampel betiteln. Er gab von seinen sechs Einzeln nur eines ab und sicherte, obwohl noch Jugendspieler, den Teams wichtige Punkte.

Als Nachrücker in die Pokalendrunde

Die Damenmannschaft wurde als Nachrücker doch noch zur Landepokalmeisterschaft der Damen A eingeladen, die in Gifhorn stattfand. Mit Unterstützung durch Trainer Frank Nolte fanden sich Jessica Wills, Manuela Schwark und die wie versprochen extra aus Berlin angereiste Stephanie Müller Sonntagmorgen dort ein und standen, da der Modus Jeder-gegen-jeden lautete, bis gegen 17.30 Uhr im Wettbewerb.

Die aussichtsreichste Partie war gleich der Start gegen den bekannten Gegner Watenbüttel II, hier holte Stephanie beim 2:4 beide Spiele. Klarer fielen die Ergebnisse gegen den Oldenburger TB (0:4) und den TuS Fleestedt (1:4) aus, wo die Klassenunterschiede deutlich wurden. Auch wenn es so nur zum vierten Platz reichte, war es dennoch ein schöner Saisonabschluss.

Am kommenden Freitag, 6. Mai, findet ab 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des TTC Grün-Weiß im Englischen Hof statt. Es wird gebeten, vor der Teilnahme zumindest einen Corona-Selbsttest zu machen oder sich im Testzentrum negativ bescheinigen zu lassen.