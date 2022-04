Die Vorfreude auf den Great Barrier Run 2022 steigt

Göttingen. Bei dem beliebten Hindernislauf in Göttingen am 17. September sind bereits 1.500 Startplätze vergeben. Die aktuelle Anmeldephase endet am 30. April.

Für den Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen haben sich rund fünf Monate vor der Veranstaltung bereits 1.500 Teilnehmende angemeldet. Am Samstag, 17. September, findet der größte Hindernislauf der Region Südniedersachsen wieder rund um das Gelände des Hochschulsports der Universität Göttingen statt. Die aktuelle Anmeldephase mit einigen Vorteilen für die Teilnehmenden endet am 30. April.

„Wir freuen uns sehr, dass die freie Auswahl der Startzeit bei der Anmeldung, sowie die neue eigene Streckenführung für die 12 Kilometer Strecke eine so positive Resonanz erfährt“, zeigt sich Lukas Dannenberg, Mitorganisator des Great Barrier Run, sehr erfreut über den Stand der Anmeldung.

Teams werden immer größer

Besonders erwähnenswert ist hierbei die stark ansteigende Anzahl der Teilnehmenden pro Team. „Wir hatten in den ersten Jahren Teamanmeldungen mit fünf bis maximal zehn Läufern, so sind es mittlerweile im Durchschnitt rund 20 und in der Spitze bis 100 Teilnehmende pro Team. Der Great Barrier Run wird als das wahrgenommen, was er ist, eine absolute Teamsport-Veranstaltung“, so Dannenberg zur Entwicklung der Teamgrößen.

Vereine, Schulen und Firmen aus Göttingen und der ganzen Region Südniedersachsen nutzen den Great Barrier Run, um gemeinsam eine neue Teambuilding-Erfahrung abseits der üblichen, oft ausgetretenen Pfade zu machen. Die Anmeldung als Team ist aber auch finanziell von Vorteil, für Teams ab fünf Personen gibt es nämlich einen Rabatt von 20 Prozent.

Neue Hindernisse in Planung

Aktuell arbeiten die Macher des Great Barrier Run gerade an den neuen, spektakulären Hindernissen, die auch dieses Jahr die Strecke zu etwas ganz Besonderem machen. Auf der kürzeren Strecke warten 21 Hindernisse, auf der Langstrecke 31. „Durch die neue Streckenführung auf den 12 Kilometern haben wir natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, weitere Hindernisse auf den Parcours zu integrieren“, erörtert Dannenberg. So wird es auf der Extraschleife eine zusätzliche Wasserrutsche geben, welche traditionell zu den beliebtesten Hindernisarten zählt.

Am 17. September werden über den Tag verteilt rund 3.500 Teilnehmende erwartet, hinzu kommen noch einmal erfahrungsgemäß rund 3.000 Zuschauer, so dass auf dem Gelände am Sprangerweg wieder Volksfeststimmung herrschen dürfte. Neben den Erwachsenenstrecken über 6 und 12 Kilometer wird auch ein Kinderlauf über 2,5 Kilometer angeboten. Los geht es mit den ersten Starts schon um 9 Uhr morgens. Die Anmeldung kann auf www.great-barrier-run.de vorgenommen werden.