22 Clubs bewerben sich für eine BBL-Lizenz

Göttingen. Alle 18 aktuellen Erstligisten, darunter natürlich auch die BG Göttingen, sowie vier Zweitligisten bewerben sich für eine Lizenz in der neuen Saison.

Insgesamt 22 Clubs, darunter natürlich auch die BG Göttingen, haben ihre Unterlagen für die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren für die Saison 2022/2023 in der Basketball-Bundesliga eingereicht. Neben den 18 aktuellen Erstligisten haben sich auch vier ProA-Vereine der 2. Basketball Bundesliga für eine Erstliga-Lizenz beworben. Neben den ehemaligen Erstligisten Eisbären Bremerhaven, Medipolis SC Jena und Römerstrom Gladiators Trier haben auch die Rostock Seawolves ihre Bewerbung abgegeben.

Für den sportlichen Aufstieg müssen die ProA-Clubs nun das Finale der am heutigen Freitag beginnenden Playoffs im Basketball-Unterhaus erreichen – und natürlich auch der Prüfung durch den Lizenzausschuss standhalten. Ob es am Ende somit tatsächlich zwei sportliche Aufsteiger und zwei sportliche Absteiger geben wird, ist offen. Denn unter anderem nicht für eine Erstliga-Lizenz beworben hat sich der ProA-Vorrundensieger Tigers Tübingen.

Mindestetat liegt bei 2,75 Millionen

Der Lizenzligaausschuss der BBL wird gemeinsam mit dem Gutachterausschuss die allgemeinen Voraussetzungen für die Lizenzerteilung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller Antragsteller genau analysieren. Der Mindestetat, der in der vergangenen Saison pandemiebedingt auf 2,5 Millionen herabgesetzt wurde, beträgt für die Saison 2022/2023 2,75 Millionen und ab 2023/34 wieder regulär drei Millionen Euro. Zudem muss ein positives Eigenkapital nachgewiesen werden. Über die Lizenzanträge entschieden wird in der ersten Mai-Woche.

Die BBL hat zudem bestätigt, dass die Hauptrunde coronabedingt und aufgrund der daraus resultierenden Spielabsagen bis zum 10. Mai verlängert wird, um damit alle ausstehenden Spiele terminieren zu können. Den 34. und offiziell letzten Spieltag der Hauptrunde bestreiten die Teams unverändert am 1. Mai. Auch die BG Göttingen ist im Anschluss aber noch einmal gefordert, am 8. Mai steht das Spiel beim FC Bayern München an.

Sollten bis zum Saisonschluss Spiele abgesetzt werden und können nicht mehr ausgetragen werden, gäbe es keine Spielwertung, sondern die Tabelle würde dann nach der Quotientenmethode berechnet werden würden.

Die Playoffs beginnen am 13. Mai und bleiben im Best-of-Five-Modus. Gespielt wird im Rhythmus Heim-Heim-Auswärts-Auswärts-Heim aus Sicht des Clubs mit Heimvorteil. Nach Möglichkeit sollen zwischen Heimspielen ein Ruhetag und beim Heimspielwechsel drei Ruhetage eingehalten werden. Ein mögliches fünftes und letztes Finalspiel fände spätestens am 25. Juni statt.