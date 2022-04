BG Göttingen braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Die BG Göttingen könnte ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen. Nach der ernüchternden Derby-Niederlage am Sonntag in Braunschweig, der vierten Pleite in Serie, hat die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors schnell wieder die Gelegenheit, es besser zu machen. Am Mittwoch empfangen die Veilchen die Frankfurt Skyliners zum Nachholspiel des 17. Spieltages ab 19 Uhr in der Sparkassen-Arena.

Nach dem Inkrafttreten der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung sind alle Beschränkungen für die BG-Heimspiele aufgehoben – es sind wieder 3.447 Zuschauer zugelassen. „Grundsätzlich ist das Aufheben der meisten Beschränkungen richtig, weil trotz hoher Fallzahlen derzeit keine Überlastung des Gesundheitssystems droht“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir empfehlen den Fans angesichts der hohen Fallzahlen weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen, auch wenn dies nun nicht mehr vorgeschrieben ist.“

Mit dem Rücken zur Wand

Die Frankfurter sind Letzter der BBL-Tabelle und stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Team vom neuen Headcoach Luca Dalmonte, der vor knapp zwei Wochen Diego Ocampo ablöste, darf sich im Prinzip keine Niederlage mehr erlauben, will man den Abstieg noch verhindern. „In unserer momentanen Situation geht es mehr um uns“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Wir müssen mit einer anderen Körpersprache auftreten, mit mehr Leidenschaft. Wir können das, denn wir haben unsere 14 Siege nicht aus Versehen geholt.“

Das erste Spiel in Frankfurt vor rund einem Monat entschieden die Göttinger dank eines starken Schlussviertels knapp 73:65 für sich. Beste Veilchen-Werfer waren Harald Frey und Kamar Baldwin mit je 18 Punkten. Letzterer wird in dieser Saison aufgrund seiner Brustmuskelverletzung aber mehr nicht mitwirken können. In Frankfurt zeigten die Veilchen – wie schon so oft in dieser Saison – ihre Qualitäten in der entscheidenden Phase des Spiels. Zehn Partien haben die Göttinger mit weniger als zehn Punkten Unterschied für sich entschieden – so viele wie kein anderes Team in der BBL. „Die Spieler müssen an sich selbst glauben. Wir haben das Vertrauen in sie, dass wir als Team zu unserer Identität zurückfinden“, sagt Foucart.

Keine leichte Aufgabe

Und dennoch: Es wird alles andere als leicht gegen den hessischen Tabellenletzten. Zwar haben die Frankfurter die vergangenen drei Partien verloren, hatten aber in jedem Spiel eine Chance auf den Sieg. Die meisten Frankfurter Punkte im Schnitt erzielen US-Guard Will Cherry (14,1), US-Center Jamel McLean (12,6) und Senegalese Brancou Badio (11,1), der zuletzt aber als überzähliger ausländischer Akteur nicht im Kader stand, ebenso wie Brooks DeBisschop. Dafür spielte der nachverpflichtete Pole Marcel Ponitka, der zuletzt gegen Bamberg 19 Punkte auflegte.

Beste Rebounder der Skyliners sind Moore (5,0) und McLean (4,9). Die meisten Vorlagen geben Cherry (4,8), Ponitka (3,8) und Quentin Robertson (3,6). „Frankfurt ist beispielsweise mit McLean sehr gut unter dem Korb besetzt und gut im Pick-and-Roll mit Cherry und Ponitka“, so Foucart. „Außerdem schalten sie schnell von Verteidigung auf Angriff um.“