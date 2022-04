Juline Marwede vom TTC Herzberg wird Mini-Meisterin

Seit etlichen Jahren ist der TTC Grün-Weiß Herzberg dahingehend aktiv, dass über Schnupperaktionen an und mit den Schulen Kinder für den Tischtennis-Sport begeistert werden. Unter diesmal pandemie-erschwerten Bedingungen gelang es trotzdem, für den Kreisentscheid der 39. Mini-Meisterschaften in Bilshausen vier Mädchen zu entsenden. Teilnahmebedingung ist, dass die Akteure noch nicht am Punktspielbetrieb teilnehmen. Qualifiziert hatten sich die TTC-Starterinnen beim Ortsentscheid in der Altersklasse K2 (9 bis 10 Jahre).

Nele Dietrich, Michelle Podolski, Juline Marwede und Antonia Haut, die seit einiger Zeit in der Nicolaiturnhalle fleißig trainieren, konnten sich dabei mit fünf Mädchen aus anderen Vereinen messen. Am Ende des Turniers gewann Juline Marwede das Endspiel gegen Antonia Haut. Den dritten Platz sicherte sich Michelle Podolski und Platz fünf ging an Nele Dietrich.

Da leider nur sehr wenige Vereine Teilnehmer entsandt hatten, was die derzeitige Gesamt-Situation auf lokaler Ebene widerspiegelt, haben sich ausnahmsweise die ersten Drei statt wie normalerweise zwei für den Bezirksentscheid am 7. Mai in Braunschweig qualifiziert – eine tolle Belohnung für den Trainingseifer.

Die leider geringen Meldezahlen in Bilshausen lassen vermuten, dass sich dieser Trend auch bei den Bezirksmeisterschaften fortsetzt. Umso größer ist daher die Chance für die Herzberger TTC-Mädels auf vordere Platzierungen. Das Engagement und die ständige Leistungssteigerung des Quartetts beim Training verspricht für die Zukunft noch Einiges.