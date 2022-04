Herren des SV RW Hörden machen den Klassenerhalt perfekt

Hörden. Das Tischtennis-Team der Hördener gewinnt im entscheidenden Spiel in der 1. Kreisklasse mit 7:5 gegen den TSV Eintracht Wulften.

Vor dem Abbruch der Hinserie lag die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden in der 1. Kreisklasse auf dem sechsten Platz und hatte nur einen Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang. Nach dem überraschenden Sieg des Kontrahenten MTV Gittelde kam die Mannschaft in Zugzwang und musste zum Klassenverbleib in den noch ausstehenden zwei Spielen punkten.

Gegen den Tabellenzweiten die SG Osterhagen/Lauterberg II entwickelte sich eine spannende Partie, die zunächst durch Michael Diekmann/Joachim Peters im Doppel und Axel Peters im Einzel ausgeglichen verlief. Die beiden Niederlagen des unteren Paarkreuzes glichen Diekmann und Axel Peters zum 4:4 erneut aus. Leider war für das untere Paarkreuz an diesem Tage nichts zu holen und so mussten beide Schlussdoppel gewonnen werden. Beide Paarungen gingen in den fünften Satz, am Ende gewannen jedoch nur Diekmann/J. Peters zum 5:7-Endstand.

Gegen Wulften geht es um alles

Somit wurde das Spiel gegen den TSV Eintracht Wulften zum finalen Kampf um den Relegationsabstiegsplatz, Wulftener hatte nur einen Zähler weniger als Hörden auf dem Konto. Gleich in den Eingangsdoppeln wurden die Nerven auf die Probe gestellt, beide Spiele wurden knapp im fünften Satz entschieden. Mit einem Kraftakt gewannen Michael Diekmann/Joachim Peters ihr Doppel am Ende mit 12:10, parallel verloren Axel Peters/Heino Heidelberg-Kröning mit 9:11. In den Einzeln lief es auf Hördener Seite wesentlich besser, Michael Diekmann sowie Axel und Joachim Peters gewannen zur 4:1-Führung.

Wulften konnte zwar verkürzen, aber Diekmann und A. Peters spielten erneut stark auf und erhöhten auf 6:2, so dass der Sieg greifbar nahe war. Wulften gab sich aber nicht geschlagen und kämpfte sich auf 6:5 heran. Das letzte Spiel des Abends gewannen dann aber Axel Peters/Heino Heidelberg-Kröning und sicherten somit den 7:5-Erfolg und den Verbleib in der 1. Kreisklasse.

Erfolg für die dritte Mannschaft

Auch die dritte Mannschaft der Rot-Weißen war noch einmal gefordert und hatte den TSC Eisdorf zu Gast. Dieses Spiel verlief ebenfalls lange ausgeglichen. Jacqueline und Franziska Keil im Doppel und Maximilian Peter und Franziska Keil im Einzel punkteten zum 3:3-Zwischenstand. Die anschließende Führung der Eisdorfer wehrte nicht lange und Anabell Brauer und Jacqueline und Franziska Keil brachten Hörden auf die Siegerstraße. Anabell Brauer/Maximilian Peter ließen im Doppel nichts mehr anbrennen und gewannen zum 7:4-Endstand.

Bei den Jugendmannschaften sind die Punktspiele in der Frühjahrsserie coronabedingt ausgefallen. Kurzfristig hat der Verband eine Pokalrunde angesetzt und nach einem Freilos musste die erste Jugend zum Dasseler SC reisen. Hier konnte zwar Joline Georg zu Beginn im Einzel ausgleichen, aber anschließend gingen alle Spiele an den Gastgeber und so schied man mit 1:4 aus.

Auch ausgeschieden ist die zweite Jugend, die den Nachbarn vom TTC Hattorf II zu Gast hatte. Philipp Deppe hielt mit seinen beiden Einzelerfolgen das Pokalspiel lange offen, Rene Becker nach 2:0-Führung allerdings noch im fünften Satz knapp geschlagen geben. So endete die Partie mit einem 2:4.