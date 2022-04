BG Göttingen geht bei den Löwen Braunschweig völlig unter

Die BG Göttingen hat auch das dritte Derby in dieser Saison nicht für sich entschieden. Die Mannschaft von Headcoach Roel Moors verlor bei den Basketball Löwen Braunschweig nach einer schwachen Vorstellung deutlich 64:101 (31:55). Vor 1.730 Zuschauern in der Volkswagen Halle, darunter 100 Veilchen-Fans, fanden die Gäste zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und offenbarten immense Probleme gegen die aggressive Löwen-Defensive. So entschieden die Hausherren alle Viertel für sich und gingen nach dem Pokalspiel und der Hinrundenpartie zum dritten Mal als verdienter Sieger vom Parkett. Bester BG-Werfer war Neuzugang Jeremiah Martin mit 16 Punkten. Für Braunschweig traf Arturs Zagars am häufigsten (17 Zähler).

Die Veilchen gerieten schnell durch drei Löwen-Dreier 2:9 in Rückstand (4.), die BG musste für jeden Zähler hart kämpfen. Nach Punkte von Jeff Roberson zum 6:11 trafen Zagars und der wieder genesene Tookie Brown zwei weitere Dreier zum 8:17 (8.). Moors nahm kurz darauf seine erste Auszeit, nach der Harald Frey den ersten Veilchen-Dreier zum 11:19 versenkte. Acht Punkte betrug der Rückstand zur Viertelpause (13:21).

Im zweiten Abschnitt machte das Team von Löwen-Headcoach Jesus Ramirez da weiter, wo es im ersten aufgehört hatte und traf Dreier. Erneut war es Frey, der von außen dagegenhielt, doch kurz nach seinem Dreier zum 16:30 kassierte der Norweger sein drittes Foul und musste erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Toolson von Ellbogen erwischt

Auch auf einen Dreier von Jake Toolson, der in der zweiten Hälfte einen Ellbogen ins Gesicht bekam und aufgrund von Schwindelgefühl und Übelkeit nicht mehr eingesetzt werden konnte, antworteten die Gastgeber ebenfalls von außen zum 21:38 (15.). Was die BG, die während des gesamten Spiels von ihren Anhängern laut angefeuert wurde, auch versuchte – nichts wollte gelingen. Kurz vor der Halbzeitpause musste auch Martin sein drittes Foul hinnehmen, da betrug der Göttinger Rückstand bereits 20 Punkte (25:45/17.). Vier Löwen-Punkte vom ebenfalls wieder genesenen David Krämer sorgten für den 31:54-Halbzeitstand.

Gleich nach dem Seitenwechsel verschärften sich die Foulprobleme der Göttinger, als Harper Kamp sein drittes hinnehmen musste und sich daraufhin vehement bei der Schiedsrichterin beschwerte, die zusätzlich ein technisches Foul verhängte. Nate Grimes und Roberson zwangen durch vier Zähler in Folge Ramirez zu seiner nächsten Auszeit (35:57/23.), im Anschluss zogen die Gastgeber wieder davon (35:61). Grimes verkürzte durch einen Dreier auf 40:62, doch die Löwen ließen erneut einen Lauf folgen, den Ex-Veilchen Benedikt Turudic zum 43:73 abschloss (29.). Mit einem 30-Punkte-Rückstand gingen die Gäste ins Schlussviertel (49:79).

Auch im letzten Abschnitt blieb ein Aufbäumen der BG aus. Zwar setzte Philipp Hartwich durch seinen Dunk zum 51:82 ein Zeichen – es rüttelte seine Teamkollegen aber nicht wach genug. Die Löwen bauten ihren Vorsprung immer weiter aus (55:97/38.). Am Ende sorgten Martin und Haris Hujic noch für ein wenig Ergebniskosmetik, der bei dem hohen Rückstand aber keine Rolle mehr spielte.

„Braunschweig hat das Spiel von Beginn an sehr stark dominiert, und wir hatten von Anfang an große Schwierigkeiten. Es gab einen großen Unterschied in der Intensität und damit fängt alles an. Wir können taktisch machen, was wir wollen, aber wenn die Intensität so unterschiedlich ist, dann wird nichts funktionieren. Braunschweig hat so Basketball gespielt, wie er gespielt werden muss“, sagte der enttäuschte Moors.