Göttingen. Am Ostersamstag sind alle Menschen aufgerufen, ein wenig Sport zu machen und „Fit in den Frühling“ zu starten. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Der KSB ruft am Ostersamstag wieder zu der Aktion „Fit in den Frühling“ auf.

Breitensport KSB-Aktion „Fit in den Frühling“ geht in Runde zwei

Nach dem erfolgreichen Einstand im vergangenen Jahr 2021 rufen der Kreissportbund Göttingen-Osterode und seine Partner VR-Bank Mitte und Barmer Göttingen auch im Jahr 2022 zu einem gemeinsamen Sporttag auf. Die Zielsetzung dabei ist, dass alle Menschen wieder „Fit in den Frühling“ starten können. Ob Wandern, Radfahren, Walking oder Laufen – die Sportart, Strecke und Zeit sind dabei völlig egal, Hauptsache, jeder bewegt sich an diesem Tag mindestens 30 Minuten in der Natur. Dank der beiden Kooperationspartner winken Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Jeder kann sich auf der Homepage des Kreissportbundes oder über den QR-Code in dem an die Vereine verteilten Informationsflyer registrieren und bekommt eine Anmeldebestätigung. Nach dem Anmeldeschluss am 12. April erfolgt dann die Versendung die Startnummer per Mail.

Unterwegs am Ostersamstag

Am Ostersamstag absolviert jeder seine gewählte Strecke und lädt anschließend ein Foto von sich mit der Startnummer hoch. Der Link zum Hochladen wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Jeder, der dann ein Bild von sich hochlädt, bekommt eine Urkunde und nimmt automatisch an der Verlosung teil.

„Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hoffen auf sonniges und frühlingshaftes Wetter“, blickt Linus Heinemann vom KSB Göttingen-Osterode dem Tag bereits erwartungsfroh entgegen.

Die Anmeldung kann unter www.ksb-goettingen-osterode.de erfolgen.