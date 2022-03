888 Euro kommen bei Aktion des TuSpo Petershütte zusammen

Lasfelde. Die Spendensumme wird zweckgebunden für ukrainische Flüchtlinge, die in der heimischen Kirchengemeinde untergekommen sind, eingesetzt werden

Am vergangenen Wochenende beteiligte sich auch TuSpo Petershütte an dem vom NFV und DFB angeregten Solidaritätstag. Beim einer Spendenaktion konnten 888 Euro für ukrainische Flüchtlinge gesammelt werden.

„Herzlichen Dank an alle Gäste unseres Heimspiels gegen den VfR Dostluk Osterode“, freute sich der Vorsitzende Heiko Denk. Insgesamt waren 388 Euro als Geldspende zusammengekommen. Der TuSpo legt nochmals 500 Euro dazu, so dass nun 888 Euro der Kirchengemeinde in Lasfelde-Petershütte-Katzenstein übergeben werden konnten.

Die Spendensumme wird hier zweckgebunden für ukrainische Flüchtlinge, die in der Kirchengemeinde untergekommen sind, eingesetzt werden.