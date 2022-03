Werfer nutzen in Schwiegershausen die perfekten Bedingungen

Bessere Wurfbedingungen konnten sich die Teilnehmer beim bezirksoffenen Werfertag der LG Osterode am Samstag in Schwiegershausen nicht wünschen. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein starteten die Werfer mit zahlreichen Bestleistungen in die Freiluftsaison.

Im Speerwurf überragend der einheimische Julius Heidelberg, der den 800 g Speer auf eine neue starke Bestweite von 61,90 m warf. Damit verbesserte der für Hannover 96 startende U23-Athlet seine Bestleistung um 2,5 m und ist zurzeit auf dem siebten Platz in der Deutschen Bestenliste angekommen. In Niedersachsen gehört Heidelberg damit zu den Top Drei-Werfern. Sein Saisonziel hat er klar definiert: Er möchte sich für die Deutschen U23-Meisterschaften qualifizieren, die im Juli in Wattenscheid stattfinden werden. Hierfür gilt es 64,00 m zu übertreffen, eine Weite die er nach seiner gezeigten Leistung durchaus übertreffen kann. Im Diskuswurf freute sich der Schwiegershäuser zusätzlich über eine neue persönliche Bestleistung von 36,98 m.

Starke Hammerwerfer

Im Hammerwurf der Altersklasse U18 trumpfte Ricardo Manuel Winkelvoss (Einbecker SV) auf, der ebenfalls seine Bestweite um satte 2,5 m steigern konnte. Mit nunmehr starken 55,37 m, bei noch zwei weiteren Würfen über 53 Meter, sprang er auf den fünften Platz der DLV-Bestenliste. Sein Vereinskamerad Lennart Hundertmark warf den 5 kg schweren Hammer auf sehr gute 52,31 m, war damit aber nicht ganz zufrieden. Dies galt auch für seine Schwester Lara Hundertmark, die in der U20 ihr 4 kg schweres Arbeitsgerät auf 52,68 m warf. Eine tolle Weite, die aber nicht ganz ihre sehr guten Trainingswerte widerspiegeln. Dennoch ist sie damit Fünfte der Deutschen Bestenliste. Die drei freuen sich bereits auf das ab dem Wochenende stattfindende DLV-Kadertraining am Bundesstützpunkt in Kienbaum.

Top waren auch die Leistungen von der U18-Athletin Nele Lauryn Stahl (Rukeli Trollmann), die sich im Kugelstoßen auf 13,06 m und im Diskuswurf auf 38,31 m verbesserte. Mit diesen Leistungen gehört auch sie zu den Top Zehn-Werferinnen in Deutschland.

Olympiasiegerin am Start

Claudia Losch, Olympiasiegerin von 1984, beim Werfertag der LG Osterode. Foto: Robert Koch / HK

Gespannt war man auf das Kugelstoßen bei den Frauen. Mit Claudia Losch startete die Kugelstoß-Olympiasiegerin von 1984 einfach mal „just for fun“. Inzwischen in der Altersklasse W60 angekommen, steigerte sie sich mit jedem Stoß auf letztlich 10,45 m. Am Ende sollten sieben Zentimeter zu einem neuen NLV-Rekord in dieser Altersklasse fehlen. Sie nahm es mit Humor, es fehlt ein wenig die Explosivität im Ring, die nur durch ein ständiges Training erzielt werden kann. „Ich stoße und werfe ja eigentlich nicht mehr. Wenn, dann nur mit den Kindern. Rekorde sind mir da schon lange nicht mehr wichtig“, berichtete Losch, die als Trainerin einige Nachwuchsathleten ihres Vereins mit nach Schwiegershausen gebracht hatte. Es folgten 28,16 m mit dem Diskus, hier aus dem Stand, die für sie okay waren.

Bei der M15 sind noch 40,04 m von Arthur Heinelt (TSV Dassensen) im Diskuswurf und 42,53 m von Noah Tolle (LG Braunschweig) im Speerwurf hervorzuheben. Ältester Teilnehmer war in der Altersklasse M70 Helmut Dressler vom TSV Dassensen, der sich auf 10,59 m im Kugelstoßen steigerte und respektable 23,49 m im Hammerwurf erzielte.

Aus heimischer Sicht freute sich besonders Robin Bergman (LG Osterode) über seinen neuen Hausrekord mit dem 700 g-Speer von 42,38 m in der Altersklasse U18, während sein Bruder Frederik in der U20 mit 38,54 m (800 g) nicht ganz zufrieden war. In der Altersklasse M50 angekommen übertraf Jochen Zirbus im Kugelstoßen um zwei Zentimeter erstmals die 10 m-Marke. Über neue Kreisrekorde in ihrer Altersklasse im Hammerwurf freuten sich die LGO-Sportler Dirk Schweidler mit 32,72 m (M55) und Jörg Ahrens mit 31,88 m (M60), die solide Weiten erzielten.

Alle Ergebnisse gibt es online unter www.lg-osterode.de.