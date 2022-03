BG Göttingen empfängt am Sonntag s.Oliver Würzburg

Für die BG Göttingen bleibt nicht viel Zeit, um die bittere Niederlage gegen Heidelberg zu verdauen, denn am Wochenende steht gleich das nächste wichtige Duell auf dem Programm. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors empfängt am Sonntag ab 15 Uhr s.Oliver Würzburg in der Sparkassen-Arena. Die Unterfranken haben sich im Kampf gegen den Abstieg unlängst mit einem wichtigen Sieg gegen den vergangenen Veilchen-Gegner Heidelberg etwas Luft zum 17. Tabellenplatz verschafft. Aber wie auch die Heidelberger benötigen die Würzburger weiterhin Siege, um in der BBL zu bleiben.

„Für Würzburg ist jedes Spiel ein Endspiel, und so präsentieren sie sich im Moment auch“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Sie haben einen guten Rhythmus, spielen gut organisiert und mit viel Selbstbewusstsein.“ Schon im Hinspiel Ende des Jahres hatte sich gezeigt, dass es in der Liga keine leichten Gegner gibt. Am Ende behielten die Südniedersachsen die Nerven und gewannen in Würzburg 86:79.

Es war das erste Spiel der Unterfranken unter ihrem neuen Headcoach Sasa Filipovski. Im Vergleich zum Hinspiel hat sich der Würzburger Kader verändert. Forward Abdul-Malik Abu und US-Guard Charles Callison geben Filipovski mehr Optionen und sorgen für Entlastung. Callison steht im Schnitt fast 26 Minuten auf dem Parkett, erzielt 10,7 Punkte und gibt 3,2 Assists. Mit Abstand effizientester Würzburger ist Desi Rodriguez. Der US-Forward erzielt im Schnitt 14,6 Punkte pro Partie und holt 5,6 Rebounds.