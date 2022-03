Heidelberg kommt mit Ex-Veilchen Kyan Anderson nach Göttingen

In der Saison 2019/20 war Kyan Anderson (l.) für die BG Göttingen in der Bundesliga aktiv. Jetzt kehrt er mit den MLP Academics Heidelberg an die Leine zurück.

Gleich zwei Heimspiele stehen für die BG Göttingen zum Abschluss des Monats in dieser Woche auf dem BBL-Spielplan. Während es für das Team von BG-Headcoach Roel Moors darum geht, die Position im Kampf um eine Playoff-Teilnahme zu festigen, brauchen die beiden Veilchen-Gegner Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern. Zuerst empfangen die Südniedersachsen am Mittwoch ab 20.30 Uhr die MLP Academics Heidelberg in der Sparkassen-Arena. Das Team vom Neckar belegt mit acht Siegen den 14. Tabellenplatz. Ebenfalls acht Siege weist s.Oliver Würzburg auf, das am Sonntag ab 15 Uhr in Göttingen zu Gast ist.

Die volle Konzentration gilt aber zunächst den Heidelbergern, die die bittere 77:97-Niederlage vom Wochenende in Würzburg so schnell wie möglich verdauen müssen. „Heidelberg ist ein Team, das in der Offensive sehr ausgeglichen ist“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Es gibt keinen Spieler, der so richtig heraussticht.“

Ex-Veilchen Kyan Anderson

Im Schnitt die meisten Punkte pro Spiel erzielt US-Forward Brekkot Chapman (14,1), der auch beim 96:80-Hinspielerfolg der Göttinger in Heidelberg bester Werfer des Aufsteigers war (26). Heidelbergs Aufbauspieler Rob Lowery kommt auf 14,0 Zähler pro Partie – ebenfalls zweistellig punkten US-Guard Jordan Geist (12,5), US-Forward Kelvin Martin (10,3) und US-Guard Shy Ely (10,0). In Ex-Veilchen Kyan Anderson haben die Kurpfälzer zudem eine weitere Option. Der US-Guard war im Februar von Gießen nach Heidelberg gewechselt, so dass Academics-Headcoach Branislav Ignjatovic nun sieben ausländische Akteure zur Verfügung hat, von denen aber immer nur sechs pro Spiel zum Einsatz kommen dürfen. „Heidelberg hat einige kreative Spieler, die sehr viele Werkzeuge haben, um zu punkten – auch Anderson“, so Foucart. „Deshalb wird es umso mehr auf unsere Verteidigung als Team ankommen, weil man sich nicht nur auf einen oder zwei Spieler konzentrieren kann.“

Ein Ziel der BG ist es, besser als am Samstag in Oldenburg zu rebounden. „Das war ein Grund, warum wir das Spiel verloren haben“, sagt Foucart. Am Mittwoch bekommen es die Veilchen-Center unter den Körben mit Chapman (7,0 Rebounds pro Spiel) und Martin (5,5) zu tun. Doch nicht nur offensiv können die Heidelberger den Göttingern gefährlich werden. „Sie verteidigen sehr aggressiv, mit viel Energie und üben viel Druck auf den Ball aus, um dann schnell nach vorne zu spielen“, analysiert der belgische Co-Trainer. Angetrieben werden die Süddeutschen von Lowery, der bester Assistgeber seiner Mannschaft ist (4,6).

Eigene Fehler minimieren

Neben besserem Rebounding steht für die BG auch das Limitieren ihrer eigenen Fehler auf dem Plan. „In den vergangenen beiden Spielen haben wir zu viele Fehler gemacht“, so Foucart. „Wir müssen unseren Gameplan wieder besser umsetzen und zu unserer defensiven Identität zurückfinden. Denn Heidelberg wird hochmotiviert sein. Sie brauchen jeden Sieg, um in der Liga zu bleiben.“

Nach dem Heimspiel-Doppelpack im März stehen für die BG Göttingen in dieser BBL-Saison noch vier weitere Heimspiele auf dem Spielplan – darunter das Spitzenspiel gegen den deutschen Meister und aktuellen Pokalsieger Alba Berlin. Für die Duelle mit den Frankfurt Skyliners (6. April, 19 Uhr), den Hamburg Towers (10. April, 18 Uhr) und Berlin (17. April, 15 Uhr) hat der Kartenvorverkauf bereits begonnen. Noch offen ist die Uhrzeit für das Duell mit den Gießen 46ers am 1. Mai. Momentan dürfen rund 2.600 Fans der BG in der Sparkassen-Arena zujubeln. Tickets gib es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de.