Chemnitz ist für den BG-Nachwuchs keine Reise wert

Göttingen. Die Göttinger Basketballer in der JBBL und NBBL müssen sich bei den Niners geschlagen geben. Für die Youngsters ist es zugleich das Saisonende.

Für die beiden Jugendleistungsteams der BG Göttingen ist die Reise nach Chemnitz am vergangenen Wochenende ohne Erfolg gewesen, sowohl die Sartorius Youngster als auch die Juniors kehrten mit Niederlagen an die Leine zurück.

Die Youngsters verloren in der JBBL (U16) gegen den Favoriten Niners Chemnitz Academy auch ihr Playoff-Rückspiel. Nach dem 63:80 (25:43) ist ihre Saison beendet. Allein das Erreichen der Playoffs war für das junge Team von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann aber schon ein Erfolg. Gegen die dominante Chemnitzer Defense kam der BG-Nachwuchs im Anfangsviertel lediglich zu neun Punkten. Im zweiten Viertel hielten die Gäste aus Südniedersachsen zwar mit, gingen aber dennoch mit einem deutlichen 18-Punkte-Rückstand in die Halbzeit. Der sächsische Hauptrunden-Zweite ließ auch nach der Pause nicht nach. „Wir haben uns kollektiv in der Defensive verbessert, die Einstellung und das Energielevel meiner Jungs stimmte über das gesamte Spiel“, sagte Heinemann nach der Partie. „Die Jungs haben eine sehr gute Saison gespielt und können sehr stolz auf ihre Entwicklung sein.“

Ohne Punkte kehrten die Sartorius Juniors in der NBBL (U19) aus Chemnitz zurück. Ohne ihren an Corona erkranken Headcoach Venelin Berov verloren die Göttinger mit 81:83 (43:46). Lediglich sieben Spieler konnten den Weg nach Chemnitz angetreten, dennoch lieferten sich die Gäste aus Südniedersachsen mit den Niners ein sehr spannendes und enges Spiel. Angeführt von einem überragenden Chris Schultz (47 Punkte/21 Rebounds) hatte der Veilchen-Nachwuchs sogar einen offenen Dreier zum Sieg, aber die Krönung blieb aus. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die bis zum Ende gekämpft und die Punkte fast geklaut haben“, sagte Berov.