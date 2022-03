Der Spielplan des Northeimer HC in der Relegation steht

Der Spielplan für die Handballer des Northeimer HC in der Abstiegsrelegation der 3. Liga steht fest. Los geht es für den NHC beim Kampf um den Klassenerhalt am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr bei der TSG A/H Bielefeld. Bielefeld wurde in der Staffel B Achter.

Das erste Heimspiel steigt in der Northeimer Schuhwallhalle am Samstag, 2. April, um 19 Uhr gegen den Siebten der Staffel A, die HSG Ostsee N/G. Das zweite Heimspiel findet am Samstag, 9. April, um 19 Uhr in der Stadionsporthalle in Einbeck gegen die TSG A/H Bielefeld statt. Im Anschluss folgen zwei Auswärtsspiele am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr beim VfL Fredenbeck sowie an dem folgenden Wochenende bei der HSG Ostsee N/G.

Das dritte Heimspiel steigt am Samstag, 7. Mai, um 19 Ihr in der Stadionsporthalle in Einbeck gegen den TV Bissendorf-Holte. Im Anschluss folgt am Samstag, 14. Mai, um 19 Uhr gleich das vierte Heimspiel in der Northeimer Schuhwallhalle gegen den VfL Fredenbeck, ehe es zum Abschluss am Sonntag, 22. Mai, zum TV Bissendorf-Holte geht.

Ideale Ausgangslage für den NHC

Für die Abstiegsrunde sind in der 3. Liga sieben Gruppen gebildet worden. In diesen spielen die Teams in Hin- und Rückrunde um den Klassenverbleib. Der Erste und Zweite der sieben Gruppen verbleiben in der 3. Liga. Die gegen einen direkten Konkurrenten in der Gruppenphase erzielten Punkte werden mitgenommen, der NHC startet daher bereits mit 4:0-Zählern dank der zwei Siege gegen den HC Burgenland.

Für die Relegations bieten die Northeimer Dauerkarten an, Interessierte können sich per E-Mail an tickets@northeimerhc.de wenden. Der Onlinekartenverkauf startet immer montags ab 19 Uhr vor dem jeweiligen Heimspielwochenende, weitere Informationen zu den Tickets unter www.northeimerhc.de.