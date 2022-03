LSB unterstützt Sportvereine bei Angeboten für Geflüchtete

Zum zweiten Mal nach 2015 unterstützt der Landessportbund Niedersachsen Sportvereine, die geflüchteten Menschen Sportangebote machen wollen. Unter dem Motto „Sport verbindet Menschen – Aktiv für Geflüchtete“ hat der LSB Hilfsangebote zusammengefasst, die leicht online beantragt werden können und aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes beigesteuert werden.

Alle Vereine der Sportregion Südniedersachsen können für ihre Aktivitäten über ein vereinfachtes Verfahren Fördermittel von pauschal 500 Euro je Antrag erhalten. Ein Verein kann dabei maximal vier Anträge stellen. Das Programm umfasst alle Aktionen und Maßnahmen für Geflüchtete im Förderzeitraum, der bereits begonnen hat und noch bis zum 31. März 2023 läuft.

Verschiedene Fördermöglichkeiten

Förderfähig sind dabei die unterschiedlichsten Dinge. Mögliche Beispiele sind Sportkleidung und -schuhe für geflüchtete Menschen, Transport-Ausgaben, um Geflüchtete von ihren Unterkünften zu den Angeboten zu transportieren sowie Materialien und Ausrüstung, die für Umsetzung von Angeboten notwendig sind.

Aber auch Ausgaben für Übersetzungen, Aufwandsentschädigungen für Helferinnen und Helfer, Kinderbetreuungsausgaben, kostenlose Verpflegung während der Angebote oder Eintrittsgelder für Schwimmbäder können bezuschusst werden.

Die Koordinierungsstelle Integration im und durch Sport im SSB Göttingen verwaltet ein Gesamtkontingent der Sportregion Südniedersachsen, so dass der Förderantrag per E-Mail an bielefeld@ssb-goettingen.de gesendet werden kann. Unter Telefon 0551/7070145 steht Gunnar Bielefeld von der Koordinierungsstelle für Fragen zur Verfügung. Die Sportregion lädt zu dem Thema „Aktiv für Geflüchtete“ kurzfristig alle Interessierten auch zu einer Online-Informationsveranstaltung ein, die am Mittwoch, 23. März, ab 17 Uhr über die Video-Plattform Zoom stattfindet.

Die Anmeldung zu der Veranstaltung erfolgt online unter https://forms.office.com/r/daiNQX0EJ6.