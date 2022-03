Herzberger Schützen sind Meister der Bezirksliga Harz

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte steht fest: das Team der Schützengesellschaft (SG) Herzberg ist Meister der Bezirksliga Harz in der Disziplin LG-Auflageschießen. Die Welfenstädter dürfen durch den Erfolg am 27. März beim Aufstiegsschießen zur Landesliga auf dem Bundesstützpunkt des NSSV in Hannover antreten. Insgesamt sechs Mannschaften schießen dort im Wettkampf um die höchsten Ringzahlen.

Vereinssportleiterin Helga Bierwirth freut sich mit ihren Schützen auf das Aufstiegsschießen: „Wir können immer eine sehr gute Mannschaft aufstellen und trauen uns auch die Landesliga zu“. Für die Saison 2021/2022 konnte Bierwirth insgesamt neun starke Herzberger Schützen für die beiden höchsten Ligen in der Region aufstellen. In insgesamt jeweils sieben Runden in der Bezirksliga und Bezirksklasse traten jeweils drei Schützen in einer Mannschaft an.

Durch eine gute Beobachtung der Schützen, einem zweiten Trainingstag und einem Stechschießen-Training konnte die erfahrene Herzberger Trainerin immer wieder die Mannschaften perfekt aufstellen und einen guten Wechsel der Schützen zwischen den beiden anspruchsvollen Ligen sichern.

Beim Wettkampf auf dem Schießsand in Zellerfeld. Foto: SG Herzberg / Verein

In der Bezirksliga Harz wurde die Herzbergerin Ingeborg Teuteberg beste Schützin aller 36 Teilnehmer mit starken 299,0 Ringen im Durchschnitt. In der 3. Runde gegen Lengde 1 gelang Teuteberg das perfekte Ergebnis von 300 Ringen, also 30 perfekte Zehnen hintereinander.

Heide Binnewies musste in der Runde drei ins Stechschießen gegen den Schützen Augustin von der SV Lengde 1, da beide Schützen das identische Ergebnis von 297 Ringen erreichten. Binnewies behielt die notwendige Ruhe und schlug ihren Gegner mit einer sehr genauen 10,7, gegen eine 9,9.

In Runde 5 schlugen die sehr erfolgreichen Herzberger Liga-Schützen im Stadtderby die SG Pöhlde mit 3:0.

Helga Bierwirth freut sich über die Ergebnisse. Foto: SG Herzberg / Verein

Beim letzten Wettkampf, der Runde 7, behielten die Herzberger von Anfang starke Nerven und sicherten sich mit einem klaren 3:0 gegen die SB Schwiegershausen die Meisterschaft in der Bezirksliga Harz. Alle drei Schützen Hans-Jürgen Bierwirth, Wolle Bick und Janette Balko schossen zudem als letzten Schuss auch noch ihren besten Schuss, eine perfekte 10,9.

In der Bezirksklasse Harz erreichten die Herzberger den 4. Platz. Auch hier wurde ein Herzberger Schütze bester Teilnehmer, Hans-Jürgen Bierwirth sicherte sich mit dem hohen Ringergebnis von 296,0 Ringen im Durchschnitt den ersten Platz aller 28 Teilnehmer.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Siegerehrung auf dem Schießstand der SG Zellerfeld durchgeführt werden, diese wird jedoch nachgeholt.

Weitere Informationen:

Die erfolgreichen Herzberger Schützen, die in der Bezirksliga und Bezirksklasse antraten: Heide Binnewies, Ingeborg Teuteberg, Janette Balko, Petra Wawozny, Martina Richter, Wolle Bick, Wilfried Bischoff, Hans-Jürgen Bierwirth und Trainerin Helga Bierwirth.

Bezirksliga Harz: 1. SG Herzberg I (15:6-Punkte), 2. SG Clausthal I (14:7), 3. SG Zellerfeld I (14:7), 4. SV Lengde I (14:7), 5. SG Pöhlde I (7:14), 6. SG Liebenburg I (7:14), 7. SG Braunlage I (8:13), 8. SB Schwiegershausen II (5:16);

Bezirksklasse Harz: 1. SG Zellerfeld II (16:5), 2. Vienenburg (14:7), 3. SG Kreiensen (14:7), 4. SG Herzberg II (14:7), 5. Gerblingerode (12:9), 6. Horrido Heckenbeck (11:10), 7. SchV Bornum (0:18)/ Seesener Schützenverein (0:18).