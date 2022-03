Mönninghoff hat 175 Einsätze hinter sich

Kein anderer Spieler hat mehr Erstliga-Partien im Trikot der BG Göttingen absolviert als Mathis Mönninghoff. Mit seinem 175. Einsatz im Spiel gegen die Niners Chemnitz am Wochenende überholte der Veilchen-Forward Robert Kulawick (174) und führt die Rangliste nun an. Auf Platz drei liegt Jason Boone (125) – noch. Denn Harper Kamp ist seinem Center-Kollegen auf der Spur; ihm fehlen noch zwei Spiele um gleichzuziehen.

„In der heutigen Zeit passiert es immer seltener, dass sich Spieler lange an einen Club binden, weshalb der Rekord für Mathis etwas sehr Besonderes ist“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Mathis und seine Familie sich hier bei uns so wohlfühlen und praktisch schon zum Inventar gehören.“

Längst in Göttingen zu Hause

Mönninghoff wechselte im Sommer 2015 aus Trier zur BG und trägt das lila Trikot seitdem mit einer kurzen Unterbrechung: In der Saison 2017/18 lief der 29-Jährige für die Tigers Tübingen auf. Nachdem Veilchen-Trainer Johan Roijakkers Göttingen im Sommer 2020 verließt, sah es zunächst nach dem Ende der BG-Zeit von Mönninghoff aus. Als Trainingsspieler überzeugte der Basketballer den neuen BG-Headcoach Roel Moors, der auch in dieser Spielzeit nicht mehr auf ihn verzichten wollte. In Göttingen ist der Veilchen-Forward inzwischen heimisch geworden. Seine Frau Catha studiert an der Göttinger Universität, die beiden Söhne des Paares – Leno und Emil – sind in Göttingen geboren.

Vom ersten Platz verdrängen kann Mönninghoff Robert Kulawick auch noch bei der Anzahl an getroffenen Dreiern: „Kulle“ versenkte 198 Distanzwürfe im BG-Trikot; Mönninghoff fehlten vor der Partie gegen Chemnitz noch 22 Treffer, um gleichzuziehen. Den derzeitigen Rekordhalter bei den erzielten Punkten im Veilchen-Dress einzuholen, wird indes eine große Herausforderung: Harper Kamp führt diese Kategorie mit Abstand an (1.275 Punkte); auf Platz zwei liegt Michael Stockton mit 1032 Zählern, gefolgt von Darius Carter (963) und Alex Ruoff (933). Mit 888 Punkten ist Mönninghoff den drei Ex-Veilchen aber auf den Fersen.