BG Göttingen reist zu den Skyliners nach Frankfurt

Die Basketballer der BG Göttingen und der Niners Chemnitz setzten im Vorfeld der BBL-Partie am vergangenen Sonntag gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Es ist ein bisschen kurios: Obwohl die Rückrunde in der Basketball-Bundesliga schon voll im Gang ist, trifft die BG Göttingen in dieser Spielzeit nun zum ersten Mal auf die Frankfurt Skyliners. Schuld ist, wie sollte es anders sein, die Corona-Pandemie. Das Hinspiel zwischen beiden Teams, das Mitte Januar in Göttingen ausgetragen werden sollte, musste aufgrund von mehreren Corona-Infektionen bei den Hessen verlegt werden. So gibt es an diesem Mittwoch zuerst das Rückspiel in der Fraport Arena, Spielbeginn ist um 19 Uhr. Das Hinspiel ist für Anfang April terminiert.

Während sich das Team von BG-Headcoach Roel Moors am vergangenen Sonntag eindrucksvoll mit einem 90:69-Erfolg gegen die Niners Chemnitz aus der Pokal- und Länderspielpause zurückgemeldet hat, absolvierten die Frankfurter ihr letztes Spiel am 15. Februar gegen Berlin. Die Begegnung gegen Heidelberg am vergangenen Wochenende musste aufgrund von Corona-Infektionen bei den Heidelbergern verlegt werden. „Es kann ein Vorteil für Frankfurt sein, dass sie ausgeruht sind – mental und physisch“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Andererseits fehlt einem der Spielrhythmus. Es kann also in beide Richtungen gehen.“

Die Hessen haben sich mit einem sechstägigen Trainingslager auf Mallorca auf das letzte Saisondrittel vorbereitet. Dabei dürften auch die Erinnerungen an die deutliche 56:72-Niederlage gegen Alba Berlin im Februar, als dem Team von Skyliners-Headcoach Diego Ocampo im Schlussviertel nur zwei Punkte gelangen, verblasst sein.

Warnung vor den Skyliners

In Abwesenheit von Will Cherry punkteten nur zwei Frankfurter Spieler in diesem Duell zweistellig: US-Center Jamel McLean und der Senegalese Brancou Badio (je 17 Zähler). „Frankfurt ist viel besser als ihr Tabellenplatz“, warnt Foucart davor, den Tabellenfünfzehnten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie hatten zu Saisonbeginn zu kämpfen, mit Verletzungen und Krankheiten, haben in Cherry und McLean aber vor allem erfahrene Spieler nachverpflichtet, die ihnen nun helfen.“

Beste Frankfurter Punktesammler sind US-Guard Cherry (15,5 Zähler), McLean (13,9), Badio (12,4), Liga-Veteran Quantez Robertson (10,8) und Len Schoormann (10,2). Bester Rebounder ist US-Forward Rasheed Moore (5,2), gefolgt von US-Center Brooks DeBisschop (4,9) und dem niederländischen 2,21-Meter-Center Matt Haarms (4,8). Die meisten Korbvorlagen geben Cherry (5,3 Assists), Robertson (3,6) und Badio (3,1).

Traditionell liegt der Fokus der Skyliners auf der Verteidigung. „Sie sind defensiv sehr gut organisiert und holen die sechstmeisten Rebounds aller Teams“, so Foucart. Die Ocampo-Truppe erzielt von allen Mannschaften in der BBL aber auch die wenigsten Punkte pro Spiel (74,2). Im Gegenzug gestatten die Hessen ihrem Gegner zu viele Zähler und leisten sich zu viele Ballverluste. „Das liegt an ihrem Spielstil – sie versuchen den Ball immer schnell nach vorne zu bringen“, sagt der BG-Co-Trainer. „Unser Fokus liegt auf unserer Verteidigung. Die Dinge, die wir vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Chemnitz gut gemacht haben, wollen wir wiederholen: intensive Defense, Druck auf den Ball ausüben, gut rebounden, schnell spielen.“