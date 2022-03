Arminias Joker sticht im Pokal gegen die SVG Göttingen

Arminia Hannover und Lupo Martini Wolfsburg stehen im Halbfinale des Krombacher Niedersachsenpokals der Amateure, für die SVG Göttingen ist der Traum von einer Qualifikation für den DFB-Pokal hingegen beendet. Die Hannoveraner bezwangen im Viertelfinale die Göttinger mit 2:1 (0:0), während die Wolfsburger einen 7:0 (4:0)-Kantersieg über FT Braunschweig feierten.

Nach einer torlosen und chancenarmen ersten Spielhälfte wurde am Bischofsholer Damm der erst in der 66. Minute eingewechselte Rafael-Enrique Hotes in einer packenden Schlussphase zum Matchwinner für die Arminen. In der 78. Minute brachte er sein Team mit 1:0 in Führung, der SVG gelang aber fast postwendend der Ausgleich durch Steffen Doll (80.). Die Antwort von Hotes ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. In der 84. Minute stach der Joker ein zweites Mal zu und erzielte Siegtreffer für die Gastgeber.

Chancenlos blieben die Freien Turner aus Braunschweig in Wolfsburg. Beim deutlichen 7:0-Erfolg waren die Hausherren in allen Belangen überlegen. Im Halbfinale tritt der SV Arminia nun über Ostern beim Heeslinger SC an. Den Wolfsburgern steht im Halbfinale ebenfalls eine Auswärtshürde bevor – sie müssen zu Blau-Weiß Lohne. Auch diese Partie wird über Ostern ausgetragen.

Im Wettbewerbszweig 3. Liga & Regionalliga stehen die Halbfinal-Paarungen schon länger fest. Hier kommt es ebenfalls während der Ostertage zu den Duellen VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Meppen und SV Drochtersen/Assel – BSV SW Rehden.