Nachwuchs der BG Göttingen tritt auswärts an

Die Sartorius Youngsters reisen in der NBBL nach Hamburg, die Juniors in der JBBL nach Dresden.

Die durch das Orkantief verschobenen Spiele der Sartorius Youngsters in der Jugend Basketball Bundesliga (U16) gegen die Sharks Hamburg und den SC Rist Wedel werden an diesem Wochenende nachgeholt. Die Partie bei den Sharks wird am heutigen Freitag ab 19 Uhr ausgetragen. Zu Gast beim SC Rist Wedel ist das Team von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann am Samstag ab 11 Uhr.

Dadurch, dass den Göttingern der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen ist, beginnt für sie mit der Partie gegen die Haie schon jetzt die Vorbereitung auf die Playoffs. „Es gilt die Spannung hochzuhalten und unsere Systematik zu festigen“, sagt Heinemann. Spannend könnte es vor allem am Samstag werden, denn der Gegner kämpft noch um die Playoffs.

Die Sartorius Juniors sind in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (U19) ebenso auswärts im Einsatz. Am Sonntag gastiert das Team von Coach Venelin Berov ab 15 Uhr bei den Dresden Titans. Das Hinspiel gewannen die Göttinger zu Hause mit 82:63. Für Dresden als Tabellenletzter steht einiges auf dem Spiel.