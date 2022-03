Darter des TSV Schwiegershausen verpassen eine Überraschung

Nur knapp verpasste das Dart-Team des TSV Schwiegershausen eine dicke Überraschung am fünften Spieltag der Steeldart-Hobby-Liga (SHL). Beim amtierenden Titelverteidiger und aktuellen Tabellenführer TSC Dorste fehlte lediglich ein Sieg zum Punktgewinn.

Der Favorit ging zu Beginn durch Markus Klapproth und Sven von Einem erwartungsgemäß in Führung. Starke Auftritte der Schwiegershäuser Nils Schrader und Daniel Bringmann konnten das Spiel jedoch ausgleichen. Mit Gleichstand ging es auch nach den Doppeln in die Pause.

Im zweiten Abschnitt erwischte der TSC wieder den besseren Start und legte erneute durch Klapproth und von Einem vor. Bringmann stellte den Anschluss wieder her, Schrader musste sich allerdings im Decider Noel Limburg geschlagen geben. Da von den abschließenden Doppeln nur eins gewonnen wurde, blieben die Punkte letztlich beim 5:7 in Dorste. Auch, wenn die Hausherren nicht in Bestbesetzung angetreten sind, bestätigt das TSV-Team seine aufsteigende Form und kann frohen Mutes in die nächsten Spiele gehen – als nächstes gegen den TSV Eintracht Wulften.