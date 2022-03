Wintersport Alpinisten fahren am Wurmberg um die Landesmeisterschaft

Bei den Niedersächsischen und Norddeutschen Meisterschaften 2019 im Slalom am Braunlager Hexenritt, hier Torsten Öhme (SC Bad Grund).

Braunlage. Am Samstag geht es am Wurmberg bei den Titelkämpfen im Riesenslalom zur Sache. Am Sonntag folgt beim Slalom der Kampf um die Medaillen.