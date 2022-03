Landessportbund und DOSB beziehen eine klare Position

Die russische Invasion in die Ukraine bewegt auch die Sportwelt. Diese Verletzung des Völkerrechts ist in keiner Weise zu rechtfertigen und ruft zu Recht Sanktionen in unterschiedlichster Weise hervor. Auch der Sport muss hier klar Position beziehen und im Sinne einer europäischen Friedensordnung, für eine demokratische, freiheitliche und weltoffene Gesellschaft handeln.

Der Landessportbund Niedersachsen und die Sportjugend Niedersachsen unterstützen daher die Forderungen und Positionen des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) vollumfänglich, Russland und Belarus vom internationalen Sport auszuschließen. Gleichzeitig ruft der LSB seine Mitgliedsorganisationen zur Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung auf.

Auch der deutsche Fußball fühlt mit den Menschen im europäischen Partnerland. Am Wochenende wurde bereits ein gemeinsames Zeichen für Solidarität und Frieden gesetzt. Der Niedersächsische Fußballverband hatte sich der Initiative von DFB und DFL angeschlossen und seine Vereine in einem Schreiben gebeten, zum Anpfiff auf den Sportplätzen in Niedersachsen eine Minute des Innehaltens als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine einzuplanen.

Gleiches hatte der DOSB im Vorfeld ebenfalls allen Sportvereinen empfohlen. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir haben uns wohl alle nicht vorstellen können, dass ein Konflikt in Europa nach den Erfahrungen der Geschichte nochmals so eskalieren könnte. Daher wollen wir ein gemeinsames Signal des Breiten- und Spitzensports in Deutschland aussenden und im wahrsten Sinne des Wortes zusammenstehen. Gewalt und Krieg dürfen keinen Platz haben“, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert.