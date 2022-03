Herren 40 des TC GW Herzberg beenden Saison unbesiegt

Zu ihrem letzten Punktspiel der Tennis-Wintersaison in der Nordliga mussten die Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg zum TuS Lübeck nach Schleswig-Holstein reisen. Es ging um viel: Die Herzberger mussten gewinnen, um ihre Aufstiegschancen in die Regionalliga zu wahren. Die Lübecker wiederum mussten gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Am Ende blieben beide Träume unerfüllt. Zwar setzten sich die Welfenstädter mit 4:2 durch, den Aufstieg verpassten sie jedoch knapp. Die Lübecker hingegen müssen den Abstieg verkraften.

Die Herzberger konnten an der Ostsee in Bestbesetzung antreten. Dennis Eckstein an Nummer zwei und Tim Landwehrs an Nummer vier begannen. Beide Spiele waren sehr spannend und wurden jeweils im Match-Tiebreak entschieden. Landwehrs hatte Satz eins im Tiebreak gewonnen, den zweiten Durchgang dann 2:6 abgegeben. Im Match-Tiebreak lag er bereits 1:6 gegen seinen sehr stark aufschlagenden Gegner zurück. Jedoch zeigte der Herzberger sein Kämpferherz und drehte den Spielstand noch mit 10:7 zu seinen Gunsten.

Dramatik im Match-Tiebreak

Dennis Eckstein absolvierte zwei knappe Sätze (7:5, 4:6) und lag ebenfalls 1:6 im Match-Tiebreak zurück. Er kämpfte sich auf 6:6 heran und hatte bei 11:10 sogar einen Matchball, den sein Gegner jedoch mit einem starken Aufschlag abwehren konnte. Die beiden nächsten Punkte sicherte sich erneut der Lübecker, mit 11:13 ging der Match-Tiebreak und damit auch das Match hauchdünn verloren.

In der zweiten Einzelrunde traten mit Alec Ungureanu die Nummer eins und mit David Plugge die Nummer drei für die Herzberger an. Plugge bekam es mit einem alten Bekannten zu tun, sein Gegner Dr. Lars Godenschweger stammt gebürtig aus Osterode. Beide Einzel wurden ebenso auf sehr hohem spielerischen Niveau bestritten. Tolle Ballwechsel, Hochgeschwindigkeitstennis und sogar ein Becker-Hecht waren dabei.

Plugge konnte sich in einem knappen Spiel gegen Godenschweger mit 7:5 und 6:4 durchsetzen. Ungureanu gewann den ersten Satz mit einem Break zum 6:4 und konnte auch gleich im zweiten Satz mit einem Break zum 2:0 davonziehen. Jedoch ließ sein Gegner nicht nach und leistete unverdrossen Widerstand. Doch der Herzberger hatte auch in diesem umkämpften Satz mit 6:3 die Nase vorn. Somit stand es nach den Einzeln 3:1 für die Gäste aus dem Harz.

Eingespielte Doppel

Im Doppel boten die Herzberger mit Plugge/Landwehrs ein eingespieltes Team auf. Das zweite Doppel bestritten Ungureanu/Marc Böttcher. Plugge/Landwehrs machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess, gewannen mit 6:2 und 6:2 und stellten somit schon den Sieg für die Herzberger sicher. Aber die Grün-Weißen wollten auch noch einen fünften Punkt. Es begann gut, den ersten Satz konnten Ungureanu/Böttcher mit einem Break zum 5:4 und einem folgenden soliden Aufschlagspiel mit 6:4 gewinnen. Im zweiten Satz lagen sie mit 2:5 zurück, verkürzten auf 4:5, aber verloren den Durchgang mit 4:6. Im Match-Tiebreak ging es wieder eng zu. Böttcher hatte bei 9:8 mit eigenem Aufschlag die Chance zum Sieg, jedoch konnten die Lübecker mit einem tollen Return ausgleichen. Nun drehte sich das Blatt und die Lübecker gewannen mit 11:9.

Am Ende steht somit ein 4:2-Sieg für die Herzberger und der Abschluss einer tollen, ungeschlagen absolvierten Saison auf Platz drei. Der Blick auf die weiteren Ergebnisse in der Liga brachte zudem die Gewissheit, dass auch ein 6:0-Erfolg nicht für den Sprung auf Rang zwei und den damit verbundenen Aufstieg gereicht hätte. In beiden Mannschaften der Herren 40, sowohl in der Nordliga als auch in der Landesliga, wurde tolles Tennis geboten. Die Herren 40 bedanken sich nicht zuletzt auch bei den zahlreichen Unterstützern.