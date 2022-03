Bovender SV und Northeim II eröffnen Bezirksliga-Rückserie

Bovenden. Am heutigen Mittwoch wird die erste Partie nach der langen Winterpause ausgetragen. Los geht es um 19 Uhr in Bovenden.

Mit der Begegnung zwischen dem Bovender SV und der zweiten Mannschaft des FC Eintracht Northeim wird am heutigen Mittwochabend in der Meisterrunde in der Fußball-Bezirksliga der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Das erste Pflichtspiel des Jahres wird um 19 Uhr auf dem Bovender Sportplatz angepfiffen.

Beide Mannschaften haben aktuell drei Punkte auf dem Konto und holten in ihren beiden bislang absolvierten Partien im Herbst 2021 jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Am vergangenen Wochenende war der BSV bereits in einem Testspiel gegen Northeim erfolgreich – überraschend setzte man sich gegen die Oberliga-Elf mit 3:1 durch.

rk