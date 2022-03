Harald Frey glänzt für Norwegen auf internationalem Parkett

Göttingen. Der Guard der BG Göttingen erzielt im Nationaltrikot in zwei Spielen 61 Punkte. Auch BG-Co-Trainer Olivier Foucart ist international unterwegs.

Harald Frey von der BG Göttingen glänzte in den Länderspielen für Norwegen.

Während das Team der BG Göttingen während der Länderspielpause weiterhin seinem Trainingsalltag nachgegangen ist, sind zwei Veilchen auf Länderspielreise gewesen. BG-Aufbauspieler Harald Frey trat mit der norwegischen Nationalmannschaft in der Vorqualifikation für die Europameisterschaft 2025 gegen Dänemark und den Kosovo an. Assistenztrainer Olivier Foucart betreute die belgische Nationalmannschaft als Co-Trainer bei ihren zwei Spielen gegen Lettland in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023. Frey kehrte mit einer Niederlage und einem Sieg zurück nach Göttingen, während die Belgier beide Partien knapp verloren.

Im ersten Spiel der Norweger gegen Dänemark konnten auch 23 Punkte von Frey die 68:84-Niederlage nicht verhindern. Deutlich besser lief es beim Auswärtsspiel in Mitrovic (Kosovo): Dank überragender 38 Punkte vom Göttinger Nationalspieler sicherten sich die Skandinavier einen 95:92-Erfolg. Die Norweger belegen momentan in der Gruppe B Platz eins, allerdings haben die Dänen ein Spiel weniger absolviert. Die kleinen Basketball-Nationen spielen die Teilnehmer an der EM-Qualifikation in drei Vorqualifikationsrunden aus.

Die bis dahin in der WM-Qualifikation ungeschlagenen Belgier lieferten sich zwei spannende Duelle mit Lettland, für das Ex-Veilchen Rihards Lomasz auflief. Die erste Partie verlor das Foucart-Team denkbar knapp 65:66, und auch im zweiten Spiel hatten die Belgier das Nachsehen (63:68). In Gruppe A zogen die Letten durch die zwei Siege an Belgien vorbei. Weiter geht es mit der WM-Qualifikation im Sommer – dann müssen die Belgier gegen die Slowakei und Spitzenreiter Serbien ran.

Frey kehrte bereits am Montag aus dem Kosovo nach Göttingen zurück. Foucart traf am Dienstag wieder an der Leine ein.